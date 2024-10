Como a TaDa Gaming reacende a empolgação dos jogos com Happy Fishing Lightning

Lançamento do novo jogo acontece nesta quarta-feira (16).

Comunicado de imprensa.- Para os jogadores que se perguntaram o que aconteceu com Jaws, o tubarão assassino, a resposta está em Happy Fishing Lightning. A TaDa Gaming apresenta uma nova aventura subaquática, onde jogadores individuais e multiplayer podem competir, com até quatro participantes enfrentando-se diretamente no mais recente lançamento de arcade.

Desenvolvido com o tema de um mundo subaquático colorido e iluminado, repleto de naufrágios e cidades abandonadas, o jogo abriga uma coleção de peixes e criaturas marinhas, cada um com um bônus, multiplicador ou prêmio especial para aqueles com boa mira. De belas estrelas-do-mar e peixes-palhaço a caranguejos bomba e o Imortal Chefe, Jaws, os jogadores explodem, disparam e utilizam bazucas para chegar à Mega Roda do Polvo para multiplicadores de 100x, e até incríveis 950x no Jogo de Bônus da Roda Dourada.

Segundo a TaDa Gaming, a Happy Fishing Lightning reúne todos os melhores recursos e bônus dos jogos clássicos de arcade e adiciona uma alegre trilha sonora de Calypso. Tudo isso até que o Chefe Imortal Jaws surja à vista. É nesse momento que os jogadores devem pegar sua Arma de Torpedo Especial, que pode aumentar o prêmio em até 6x, ou ativar a função Thunderbolt Gratuita, com seus pagamentos de bônus.

Durante o jogo, os jogadores podem destruir as estrelas-do-mar para criar um redemoinho de vitórias adicionais enquanto tudo ao redor da estrela-do-mar desaparece no vórtice. O Caranguejo Bomba explodirá mais três bombas quando se extinguir, criando mais oportunidades de vitória a partir das espécies de peixes ao redor.

Oferecendo opções de jogabilidade simples por meio de uma interface intuitiva, os jogadores escolhem uma sala entre “Newbie”, “Joy” e “Honor”, com a opção de jogar sozinho ou com outros, e uma volatilidade que varia de baixa a média e alta. A função Autoplay, junto com a opção de especificar criaturas-alvo por multiplicador, valor de vitória ou apenas pela aparência, garante que os jogadores tenham total controle em Happy Fishing Lightning.

Oferecer aos jogadores a oportunidade de praticar e aprender é uma assinatura da TaDa. Além disso, a tabela de pagamentos clara e as dicas e alertas na tela mostram aos jogadores como escolher e mirar estrategicamente neste jogo de habilidade e coordenação motora.

Sean Liu, Diretor de Gestão de Produtos da TaDa Gaming, comentou: “Happy Fishing Lightning é o nosso décimo lançamento de Fishing-Shooting, e cada um fica melhor. Bônus maiores, jogabilidade mais estratégica, mais formas de ganhar e a opção de personalizar o jogo de acordo com as preferências dos jogadores são todas marcas registradas da TaDa. Adicione nossos gráficos nítidos e animações cinematográficas, e isso realmente faz de Happy Fishing Lightning um jogo incrível.”

Disponível em mais de 20 idiomas e com mais de 100 opções de pagamento, Happy Fishing Lightning será lançado nesta quarta-feira (16), reforçando a posição da TaDa Gaming como a principal fornecedora de jogos Fishing-Shooting.

A TaDa Gaming atualmente lança até quatro jogos por mês para expandir seu portfólio constantemente crescente e diversificado, e tem orgulho de ser uma das líderes na inovação no cenário iGaming.