Provedor de conteúdo reforça posição como plataforma de destaque na América Latina.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming fortaleceu ainda mais sua posição no mercado latino-americano em rápido crescimento com a mais recente parceria assinada com a operadora brasileira Cactus Gaming. Este acordo oferece a mais jogadores um maior acesso ao portfólio de jogos da TaDa e às recém-lançadas ferramentas de engajamento em toda a região.

A parceria segue uma série de novos contratos para ambas as empresas e permitirá a integração do portfólio da TaDa na plataforma da Cactus Gaming através de uma única API.

Com mais de 150 lançamentos certificados, licenciados e localizados disponíveis em até 20 idiomas e com mais de 100 opções de pagamento, os renomados jogos de arcade de Pesca e Tiro da TaDa, Plinko, Crash, Bingo e slots de Mesa já são altamente populares em toda a América Latina, impulsionando novas inscrições de jogadores e aumentando a retenção.

A recentemente lançada série TriLuck™, composta por 3 Coin Treasures, 3 Lucky Piggy e 3 Pot Dragons, é atualmente a mais jogada da TaDa na Argentina, Brasil e Chile. Cada slot oferece três recursos distintos que interagem entre si para entregar ganhos acumulativos, além da chance de desbloquear todos os três recursos em uma única rodada para um potencial de ganho significativo.

A operadora brasileira Cactus Gaming segue o mesmo padrão regulatório adotado pela TaDa Gaming. A recente certificação obtida pela Gaming Laboratories International (GLI®) permitiu à Cactus Gaming reforçar seu compromisso em elevar os padrões nacionais para o iGaming em um mercado recentemente regulamentado e ratificar o compromisso da empresa em atender melhor seus clientes.

Ray Lee, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming, afirmou: “O Brasil é um mercado importante para nós e onde estamos ativamente construindo nossa reputação. Trabalhar com uma operadora nacional do calibre da Cactus faz parte do nosso compromisso em garantir que nossa localização seja incomparável; para que os jogadores desfrutem de uma experiência premium com cada lançamento da TaDa. Estamos ansiosos para trazer uma nova energia para o iGaming aos jogadores no Brasil e em toda a região.”

Felipe Vieira, CEO da Cactus Gaming, acrescentou: “Estamos comprometidos em ser o destino nº 1 para jogos de qualidade em todo o Brasil. Nossa determinação em oferecer essa experiência superior significa que parcerias com provedores de conteúdo inovadores e regulamentados são fundamentais. Estamos muito satisfeitos por ter os lançamentos imersivos da TaDa disponíveis em nossa plataforma, oferecendo aos nossos operadores e jogadores mais opções e entretenimento.”

Atualmente, a TaDa Gaming lança no mínimo quatro jogos por mês para integrar seu portfólio diversificado e em constante crescimento, e se orgulha de estar impulsionando a inovação no cenário global de iGaming.