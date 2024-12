Combate ao vício em jogos: SESI lança campanha sobre riscos das apostas em excesso

Informações sobre prevenção de ludopatia estão disponíveis em site e redes sociais.

O Serviço Social da Indústria (SESI) lançou uma campanha para alertar sobre os problemas relacionados ao jogo descontrolado. A entidade publicou em seu site informações sobre a prevenção e combate ao vício em jogos. Entre os pilares da campanha, segundo o SESI, está a área de educação, com foco na conscientização sobre os sinais de dependência.

“Queremos esclarecer e dar visibilidade aos riscos das apostas online. Temos o objetivo de informar a sociedade sobre os impactos na saúde mental e financeira e também estimular um estilo de vida saudável e equilibrado”, diz o superintendente de Saúde e Segurança na Indústria, do SESI, Emmanuel de Souza Lacerda.

Outro aspecto ressaltado na iniciativa do SESI é o impacto social. A entidade informa na plataforma sobre as consequências para as famílias do endividamento por conta das apostas. Para a instituição, a educação financeira é um dos pilares para evitar problemas. Para divulgar as informações, têm sido publicados posts nas redes sociais para conscientizar a população.

“Jogos de apostas online podem parecer divertidos, mas esse vício pode arruinar vidas. Se, mesmo assim, a pessoa quer jogar, ela precisa definir limites, se informar sobre os riscos e buscar ajuda se as coisas saírem do controle. É muito importante que as pessoas preservem a saúde financeira e mental”, explica Lacerda.

O site apresenta alguns sinais de alerta de que uma pessoa está se aproximando da dependência em jogos de azar. Entre as informações exibidas estão dados do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais que apontam indícios de preocupação com a ludopatia:

Jogar valores cada vez mais crescentes;

Sentir-se irritado ao tentar reduzir as apostas;

Mentir para esconder a extensão do envolvimento com jogos;

Ficar frequentemente preocupado com o jogo;

Prejudicar carreira profissional e relacionamentos por causa do jogo;



