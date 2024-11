Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro: Secretaria de Prêmios e Apostas passa a integrar a ENCCLA

Órgão é responsável pela regulação, autorização e fiscalização do mercado de apostas de quota fixa no Brasil.

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) agora integra, como membro pleno, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Este é o principal fórum de articulação institucional do Brasil para formular políticas públicas e soluções no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, sendo também um modelo de boas práticas reconhecido por foros internacionais dos quais o Brasil é signatário.

A SPA é o órgão encarregado da regulação, autorização e fiscalização do mercado de apostas de quota fixa no Brasil. A secretaria tem como uma de suas responsabilidades o cumprimento da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Lei 9.613/2018).

Já a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) reúne 90 instituições públicas dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e o Ministério Público, abrangendo as esferas federal, estadual e, em alguns casos, municipal, além de entidades.

O mercado de apostas de quota fixa no Brasil está na etapa final do processo de adequação, que será concluído em 31 de dezembro de 2024. A partir de 1º de janeiro de 2025, somente as empresas que obtiveram autorização poderão operar no país.

Essas empresas deverão seguir a regulamentação definida por duas leis e dez portarias normativas, sendo uma delas voltada especificamente para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.