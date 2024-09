Com patrocínio da Superbet, Rock in Rio começa nesta sexta-feira (13)

Rock in Rio chega à sua 40ª edição nesta sexta-feira (13). (Imagem: Divulgação/Rock in Rio)

Empresa terá um espaço com jogos interativos com temática musical.

Rio de Janeiro.- Um dos maiores eventos musicais do país, o Rock in Rio, chega à sua 40ª edição nesta sexta-feira (13). As apresentações seguem até o dia 22, com grandes nomes do Brasil e do exterior, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro (RJ). A operadora de apostas esportivas Superbet é uma das patrocinadoras do evento.

A Superbet é a primeira casa de apostas a patrocinar o evento. A empresa também foi parceira do Lollapalooza Brasil, no mês de março deste ano. De acordo com a companhia, ela está investindo em divulgação da marca para além do esporte.

“Nosso objetivo é expandir ainda mais a marca no universo do entretenimento, reforçando também nosso DNA em um universo que é complementar ao mundo esportivo. Queremos traçar novos horizontes, nos aproximar dos frequentadores do festival e dar mais projeção à marca para o público brasileiro, sempre com a premissa oferecer algo que fique marcado na memória do público”, explicou Patrícia Prates, diretora de marketing da plataforma de iGaming.

Para o Rock in Rio, a Superbet terá o “Super Lounge“, um stand de três andares, próximo ao Palco Sunset, com ativações para o público, além de um rooftop com convidados e influenciadores. A expectativa é que mais de oito mil pessoas passem pelo espaço no decorrer do evento.

Entre as ativações previstas, estão o “Guitar Jump”, “Flying Drums” e “Super Star”, jogos com temática musical que podem render brindes aos jogadores.

“Nosso papel foi olhar para o universo da música, para nossa experiência com marcas em festivais, e buscar as melhores ferramentas para Superbet no Rock in Rio. Estamos muito felizes com o resultado e com a oportunidade de trabalhar com uma marca com essa visão“, comentou João Paulo Affonseca, CEO da Musicalize, empresa responsável pelo desenvolvimento dos games do Super Lounge.

Além do local de interação com o público, a operadora de apostas vai expor a marca no brinquedo Discovery, dentro do evento, e em placas publicitárias e painéis de LED do lado de fora, além de publicidades em pontos físicos nos arredores da Cidade do Rock.

