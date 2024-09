Com patrocínio da PokerStars, BSOP Millions 2024 será realizado em São Paulo

Competição de poker terá mais de R$ 60 milhões garantidos.

São Paulo.- Uma das principais competições de poker do país, o Brazilian Series of Poker (BSOP) Millions 2024 será realizada entre os dias 15 e 29 de novembro, em São Paulo (SP). O torneio, que terá o patrocínio da operadora de iGaming PokerStars, deve durar cerca de 15 dias e reunir os melhores jogadores da modalidade no WTC Sheraton Hotel.

De acordo com o site Super Poker, entre as principais novidades desta edição, está a garantia de mais de R$ 60 milhões em premiações, o maior valor do poker nacional. O alto montante do BSOP Millions deve atrair também grandes jogadores internacionais.

Como é de costume em competições como essa, estão previstos diversos torneiros simultâneos. O de maior destaque, é o Main Event (Evento Principal) que terá buy-in (valor para entrar na disputa) de R$ 4 mil e R$ 10 milhões garantidos. Outro destaque é o torneio Millions Championship, que terá buy-in de R$ 25 mil, com R$ 10 milhões garantidos e ainda R$ 2 milhões reservados só para o campeão. O evento terá ainda o torneio com entrada mais cara da história do Brasil, The Legends, com buy-in de R$ 250 mil.

“Com um garantido sem precedentes e uma programação de eventos de nível mundial, o BSOP Millions 2024 está destinado a ser um evento imperdível para a comunidade do poker”, comentou Kevin Harrington, CEO da PokerStars.

“A ideia é atrair gente do mundo todo para o BSOP Millions. Já somos um dos epicentros do poker do planeta, mas alguns dos grandes jogadores mundiais, não colocam o Brasil no seu calendário anual, pois faltava no país uma série com torneios à altura das grandes paradas ao redor do mundo. Com essas novidades, os olhos do mundo do poker, em novembro, vão se voltar para o BSOP”, disse Rafael Moraes, embaixador do PokerStars.

