Casa de Apostas fecha acordo com o Canal GOAT para fazer publicidade nas transmissões

Operadora terá um comentarista para dar orientações sobre apostas.

A operadora de iGaming Casa de Apostas anunciou que firmou um acordo com o canal de streaming GOAT para anunciar durante as transmissões do YouTube e também nas redes sociais. O canal exibe partidas de competições de futebol brasileiras, como o Campeonato Carioca e a Série B do Brasileirão, como estrangeiras como a Liga Alemã (Bundesliga) e a Liga Saudita (Saudi Pro League).

“É com grande alegria que anunciamos a mais nova parceria da Casa de Apostas com o Canal GOAT. Essa união entre a pioneira em apostas no Brasil e o canal referência em conteúdo esportivo vai trazer uma experiência ainda mais completa para os nossos clientes e fãs do esporte”, afirmou a Casa de Apostas no anúncio oficial.

“Vamos além de oferecer entretenimento: queremos proporcionar momentos inesquecíveis para todos que nos acompanham. Estamos muito animados com os projetos que vêm por aí e, com certeza, essa parceria será um marco. Essa jornada está apenas começando, e estamos prontos para elevar a experiência esportiva ao próximo nível”, complementou a operadora.

Além dos anúncios publicitários, a Casa de Apostas terá um comentarista no Canal GOAT para dar dicas de apostas e orientações para os jogadores. A empresa de iGaming ainda deve promover uma ação que pode levar fãs do canal para jogos na Alemanha e na Arábia Saudita.

