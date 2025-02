Carnaval em São Paulo: Cassino Bet fecha patrocínio ao Bloco Casa Comigo

A plataforma de apostas online levará ativações exclusivas para os foliões em tradicional bloco da cidade.

São Paulo.- A operadora de jogos online Cassino Bet anunciou que vai patrocinar o Bloco Casa Comigo no Carnaval de São Paulo (SP). A festividade será neste sábado (22) e deve reunir milhares de foliões nas ruas da cidade. A empresa de iGaming vai promover ativação no evento.

A Cassino levará um trio elétrico personalizado com a veiculação de uma comunicação institucional exclusiva. A empresa vai convidar 50 pessoas para aproveitar a festa a bordo do veículo. O público poderá aproveitar as ações interativas previstas e ainda receber brindes. Será feita uma cobertura do evento nas redes sociais da companhia.

“Estamos comprometidos com a cultura e o entretenimento do público. Acreditamos que unir a energia do Carnaval com a emoção do universo das apostas online é um match perfeito”, comentou André Viana, CEO da Cassino Bet.

O Bloco Casa Comigo foi fundado em 2012 e tem como temática principal os pedidos de casamento, com os foliões fantasiados de noivos, madrinhas e padrinhos.

A Cassino é uma das marcas de apostas da Ana Gaming, que junto com a 7k Bet e a Vera Bet, recebeu a autorização definitiva do Ministério da Fazenda para operar apostas esportivas e jogos de cassino online no Brasil.

Além do bloco de Carnaval, a Cassino é patrocinadora do quadro “Gol Show”, exibido às terças-feiras durante o Programa do Ratinho, no SBT. A empresa possui um time de embaixadores com nomes famosos, como os ex-jogadores de futebol Edmundo e Edilson Capetinha, o ex-lutador de MMA Wanderlei Silva, o jornalista Felippe Facincani, o influenciador digital Rezende, o influenciador fitness Júlio Balestrin e os jogadores profissionais de sinuca Baianinho de Mauá e Vagnão.

Além de patrocínio a personalidades, a Cassino.Bet também patrocina equipes esportivas, a exemplo da paiN Gaming, no campo dos eSports, e Fortalza Esporte Clube, equipe da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.

