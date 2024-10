Campeonato Brasileiro de Squash: H2bet adquire naming rights da competição

A H2bet é uma das 223 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda.

O principal torneio da modalidade no Brasil será realizada entre os dias 14 e 17 de novembro.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas H2bet adquiriu os naming rights da 45ª edição do Campeonato Brasileiro de Squash. Essa competição, que é o principal torneio da modalidade no Brasil, será realizada entre os dias 14 e 17 de novembro, no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo (SP).

De acordo com o presidente da Federação Paulista de Squash (FPS), Walter Karl, esse apoio da operadora de apostas é importante para o crescimento do esporte. Segundo o que publicou o site Máquina do Esporte, o campeonato terá uma quadra de vidro de padrão internacional no Clube Paineiras.

O Squash Wall e o Esporte Clube Pinheiros, entre outras sedes, também devem receber jogos da competição.

O squash é um dos esportes que devem estrear nos Jogos Olímpicos de Verão. A modalidade já está confirmada para a edição de Los Angeles, em 2028. Outros esportes que vão integrar a relação de modalidades olímpicas serão o críquete, lacrosse e flag football.

A H2bet é uma das 223 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

Veja também: Grupo H2bet fecha patrocínio com o podcast Podpah