Caixa Loterias: instituição atualiza diretrizes para as permissões lotéricas

Banco estatal publicou a Circular nº 1.062/2024 no Diário Oficial da União.

A Caixa Econômica Federal (CEF) publicou, nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial da União, a Circular Caixa nº 1.062/2024, que regulamenta permissões lotéricas. O documento tem como objetivo atualizar as diretrizes sobre operação da rede lotérica do país. Entre outros temas, a circular aborda formas de permissão, remuneração dos agentes, venda de produtos lotéricos e modalidades desse setor.

Uma das principais novidades da normativa é a inclusão da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), conhecida popularmente como “raspadinha”, que foi relançada no mês de novembro. A circular aborda a forma de remuneração da Lotex e regulamenta a inclusão de empresas coligadas ou controladas pela Caixa nesse mercado lotérico.

A Loteria Instantânea possui prêmios que variam de R$ 2,50 (USD 0,50) a R$ 2 milhões (USD 400 mil). A premiação da “raspadinha” é imediata. Parte da arrecadação será destinada a repasses sociais. Os bilhetes têm temáticas como Trevo da Sorte, Só o Ouro e Roda da Sorte.

O produto relançado é uma versão remodelada da Lotex, que havia sido descontinuada em 2016 após o Plano Nacional de Desestatização. Em 2023, o Ministério da Fazenda autorizou o retorno da loteria.

Playtech vence licitação para fornecer a plataforma de apostas de quota fixa da Caixa

A Playtech – VS Technology foi a vencedora da licitação da Caixa Loterias para ser o provedor integrado de soluções de apostas de quota fixa e apostas esportivas, com 50,125 pontos no processo competitivo. O resultado do certame foi definido no dia 28 de novembro.

A Caixa deu início ao processo em 6 de setembro com uma consulta pública para identificar empresas interessadas em fornecer a plataforma. A subsidiária recebeu manifestações de 40 empresas, que foram qualificadas para receber o Termo de Referência, enviado em 20 de setembro.

A Comissão Julgadora do certame aplicou os critérios de “Experiência/Reconhecimento” e “Sistema de Apostas” para definir a Playtech como vencedora.

