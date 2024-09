Brasileira Weebet confirma participação no SBC Summit Lisboa 2024

Evento da indústria de iGaming será realizada entre os dias 24 e 26 de setembro.

A plataforma brasileira de soluções em iGaming Weebet confirmou a presença no SBC Summit Lisboa 2024. O evento, na capital portuguesa, deve reunir os principais representantes do universo dos jogos de azar entre os dias 24 e 26 de setembro. A empresa fará parte do Brazilian Lounge, um espaço dedicado a discutir o mercado do Brasil.

A Weebet leverá para o SBS Summit, o CEO Lenildo Nogueira, o CTO Thiago Faustino, a CGO Andresa Franco e o head de marketing Guilherme Di Lucca.

“O Weebet já participou de outras edições do SBC Summit e sempre encontrou discussões de extrema relevância sobre o setor que puderam fortalecer nossa estratégia de expansão, com um olhar atento às demandas do mercado brasileiro. A parceria do Weebet com o Brazilian Lounge é estratégica neste momento de protagonismo do mercado brasileiro no cenário de iGaming”, comentou Lenildo Nogueira.

No final de agosto, a Weebet venceu três categorias do Caribbean Gaming Show (CGS) Recife Awards 2024. A empresa venceu as categorias de “Melhor Provedor de Plataforma Online“, “Melhor Estande” e “Estrela em Ascenção”.

