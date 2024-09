Weebet ganha três prêmios no CGS Recife

Empresa de soluções em iGaming recebeu os prêmios de Melhor Provedor de Plataforma Online, Melhor Estande e Rising Star.

Pernambuco.- A plataforma de soluções em iGaming Weebet venceu três categorias do Caribbean Gaming Show (CGS) Recife Awards 2024. A empresa participou da feira de jogos de azar como expositora e patrocinadora. O evento reuniu os principais representantes da indústria de jogos do país no Recife Expo Center, entre os dias 28 e 30 de agosto.

O Weebet venceu as categorias de “Melhor Provedor de Plataforma Online“, “Melhor Estande” e “Rising Star (Estrela em Ascenção)”.

“Estamos imensamente orgulhosos de receber esses prêmios, que são um reflexo do nosso compromisso constante com a inovação e a excelência, representando um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos nossos oito anos de mercado com muito empenho, foco e dedicação de nosso time que tem como objetivo de entregar a melhor plataforma para nossos operadores brasileiros“, celebrou Lenildo Nogueira, CEO do Weebet.

“Esses prêmios têm um gosto ainda mais especial por ter acontecido em Recife, nossa casa, no primeiro evento desse porte da indústria de iGaming no Nordeste, coroando o nosso trabalho que tem sido realizado ao longo dos anos”, complementou Nogueira.

O CTO da companhia, Thiago Faustino, também comentou sobre as conquistas. “Essa conquista só evidencia o quanto estamos no caminho certo trabalhando com muito amor e dedicação, sempre focando nos operadores e jogadores e isso refletiu agora com esse reconhecimento que nos deixou muito felizes por recebê-los dos nossos amigos da indústria”, disse.

Veja também: CGS Recife 2024 começa nesta quinta-feira (29) com debates sobre iGaming no país