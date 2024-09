Brasileira Control F5 confirma participação no G&M Summit 2024, na Argentina

Companhia será uma das patrocinadoras da conferência.

A empresa brasileira Control F5 confirmou a participação na 3ª Edição do G&M Eventos Summit Mercosul, que será realizado entre a quarta-feira (4) e a quinta-feira (5) no Casino Magic Neuquén, na Patagônia, Argentina. A companhia oferece soluções diversas para plataformas de iGaming, incluindo áreas como marketing, compliance, tecnologia, jurídico, publicidade, financeiro, afiliados e consultoria.

A empresa é uma das patrocinadoras do encontro, que deve reunir mais de 150 representantes do setor de jogos da América Latina. A conferência deve discutir as tendências, novidades e projeções do mercado de iGaming.

“Estamos muito animados em participar do G&M Argentina como patrocinador desta edição. Para a Control F5, este evento é uma oportunidade muito importante de fortalecer nossa presença na América Latina e apresentar nossas soluções inovadoras ao mercado de jogos”, diretora da Control F5, Natalia Nogues.

“Queremos mostrar como nossos serviços especializados têm ajudado operadores e agentes do setor a alcançar sucesso no mercado brasileiro que passa a ser regulamentado em 2025, orientando a todos como operar no país a partir desse novo cenário. Estamos ansiosos para contribuir com as discussões e construir novas parcerias no evento“, complementou a executiva.

Nogues será uma das convidadas do painel “Inovação e comunicação: chaves para redefinir a imagem do setor de jogos”.

