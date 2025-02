Blaze não deve renovar com o Santos; saiba quais bets estão na disputa pelo patrocínio máster do Peixe

A favorita a assumir o máster do Santos é casa de aposta e capitalização Viva Sorte.

São Paulo.- A operadora de iGaming Blaze, atual patrocinadora máster do Santos Futebol Clube não deve renovar o contrato que se encerra em abril. A parceria entre o clube e a empresa de apostas e cassino online vinha desde 2023. Com a proximidade da mudança no principal parceiro comercial do time da Baixada Santista, outras empresas do setor de jogos de azar disputam para assumir o espaço de maior destaque da camisa do Peixe.

De acordo com o que publicou o ge, o Grupo Viva Sorte é o favorito para se tornar patrocinador máster da equipe. Considerando que o título de capitalização da empresa já estampa as costas da camisa do Santos e tem Neymar, o principal jogador do time, como embaixador, é possível que a companhia tente mais um acordo para ter a casa de apostas do grupo na parte da frente do uniforme, como acontece com Bahia, Athletico e Goiás.

Segundo o presidente do clube, Marcelo Teixeira, a Blaze não deve cobrir as ofertas das empresas concorrentes, mas deve permanecer patrocinando o time em um espaço secundário da camisa santista que ainda será discutido.

“Está sendo negociado. A Blaze já manifestou que não tem o interesse da renovação. Houve um acordo em que a Blaze continuará com investimentos que estão tendo, mas vamos fazer a troca possivelmente. O departamento de marketing e financeiro estão trabalhando para essa renovação. A Viva Sorte faz parte de um trabalho e de um projeto. Pode ser que sim, mas pode ser que tenhamos outro tipo de parceria para a camisa”, disse Teixeira durante um evento na Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira (24).

Atualmente, a Blaze paga anualmente R$ 55 milhões (USD 9.6 mi) ao clube, mas não tem interesse de aumentar esses valores. Já a Viva Sorte Capitalização paga R$ 20 milhões (USD 3.4 mi) ao Peixe e outros R$ 20 milhões diretamente a Neymar como embaixador da empresa, uma forma de reduzir o salário que o time teria de pagar ao atacante.

