Nova parceria no futebol brasileiro: Viva Sorte Bet é anunciada como patrocinadora máster do Athletico

Como vai ficar a camisa do Athletico com os novos patrocínios. (Foto: José Tramontin/Athletico)

Grupo Viva Sorte chega ao décimo acordo de patrocínio a equipes de futebol no Brasil.

Paraná.- O Grupo Viva Sorte, que é de duas marcas de jogos de azar, a operadora de apostas esportivas Viva Sorte Bet e o título de capitalização Viva Sorte, tem investido fortemente em patrocínio a clubes do futebol brasileiro. Na quinta-feira (20), foi anunciado o décimo acordo comercial com um time do Brasil, dessa vez a parceira é com o Athletico-PR.

A fechou dois acordos com o Furacão, um de patrocínio máster com a casa de apostas do grupo e outra com o título de capitalização. O Athletico vai exibir a bet na região de maior destaque do uniforme rubro-negro e ainda a logo da Viva Sorte Capitalização na área central da camisa, entre o escudo do clube e a fornecedora de material esportivo.

O acordo tem duração de dois anos e não teve os valores divulgados. O grupo empresarial tem parcerias semelhantes com outros três clubes: Bahia, Goiás e Grêmio Novorinzontino, sendo os dois primeiros com duração até dezembro de 2026 e o último apenas até o final do Campeonato Paulista de 2025.

Além disso, a empresa firmou acordos apenas envolvendo o título de capitalização com seis equipes da Série A: Ceará, Corinthians, Santos, São Paulo, Sport e Vasco.

Durante a apresentação do acordo entre a companhia de apostas e o Athletico, na semana passada, o presidente do Grupo Viva Sorte, Renato Ambrósio, comentou sobre as expectativas da parceria com o Furacão. “Já morei em Curitiba e conheço a trajetória do Athletico-PR. Por tudo que já acompanhei, sei que a torcida irá apoiar e lutar ao lado do time, que tem tudo para voltar ao seu lugar de direito, que é a Série A”, disse.

Semelhante ao que aconteceu com Ceará e Corinthians, Ambrósio afirmou que a empresa pretende lançar uma versão do título de capitalização personalizado para o Athletico, que receberá o nome de Viva Furacão.

“Estamos felizes e gratos pela parceria com o Grupo Viva Sorte, empresa paranaense que estará ao nosso lado neste momento de reconstrução. Essa parceria fortalecerá ainda mais o clube para a conquista dos objetivos”, afirmou o presidente do Conselho Administrativo do Athletico, Mario Celso Petraglia.

“Nosso principal objetivo com essa parceria é contribuir para que o Athletico retorne à elite do futebol brasileiro e permaneça entre os grandes do país. Acreditamos no potencial do Furacão e estamos aqui para somar forças, investindo no clube e criando experiências únicas para os torcedores”, complementou Ambrósio.

“Nossa missão vai além do patrocínio. Queremos estar próximos à torcida, promovendo diversas ações e eventos que reforcem o orgulho de ser athleticano. O torcedor pode esperar muitas novidades e oportunidades que vão tornar essa parceria ainda mais especial”, concluiu o empresário.

Veja também: Bet e capitalização: Grupo Viva Sorte fecha acordo de patrocínio ao Goiás