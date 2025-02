Projeto Neymar: Saiba como a Viva Sorte atua para viabilizar a permanência do craque no Brasil

Neymar com a camisa 10 do Santos na reestreia na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/Santos)

Empresa de capitalização investe R$ 20 milhões em Neymar e outros R$ 20 milhões no Santos.

São Paulo.- O título de capitalização Viva Sorte está contribuindo com o Santos para a permanência do jogador de futebol Neymar Jr no clube. De acordo com o ge, a empresa traçou um projeto para convencer o craque a jogar novamente no Brasil.

A Viva Sorte, que já tinha um outro acordo com o Santos, passou a pagar R$ 20 milhões (USD 3,46 mi) ao clube para estampar a marca na camisa Alvinegra, na parte das costas, e também vai pagar outros R$ 20 milhões como um patrocínio pessoal a Neymar, que será embaixador da marca. O contrato do jogador com o título de capitalização é até o final do ano.

Além do patrocínio direto ao atleta, uma porcentagem dos valores pagos pela empresa de capitalização ao Santos também vão para o camisa 10. Segundo o ge, a Viva Sorte acredita que esses acordos podem contribuir para que Neymar fique mais tempo no Brasil, já que o contrato do jogador com o Peixe é de apenas cinco meses.

Até o ano passado, o Santos tinha um acerto para a Viva Sorte adquirir os naming rights do estádio Vila Belmiro, mas o acordo não prosseguiu este ano por conta de problemas com um projeto de reforma da casa do Peixe que seria feito pela construtora W. Torre.

Ainda de acordo com o ge, não está descartada a possibilidade de ampliar a parceria a depender do sucesso do clube no primeiro semestre e da definição pela continuidade do jogador no Peixe.

Neste mês a empresa de títulos de capitalização Viva Sorte fechou mais um contrato de patrocínio a um time da elite do futebol brasileiro, chegando à sétima parceria. O novo acordo foi assinado com o Ceará e tem duração de duas temporadas. A companhia patrocina outros seis clubes da Série A do Campeonato Brasileiro: Bahia, Corinthians, Santos, São Paulo, Sport e Vasco.

