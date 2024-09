BETBY se destaca no SBC Summit em Lisboa com vitória no prêmio de Fornecedor de Esports do Ano

Fornecedora de soluções de apostas esportivas tem focado no mercado latino-americano.

Comunicado de imprensa.- A BETBY, empresa fornecedora de soluções premium de apostas esportivas, consolidou sua presença no mercado com uma participação de destaque no SBC Summit deste ano em Lisboa.

Com um estande totalmente redesenhado, a BETBY exibiu as capacidades completas de suas soluções inovadoras de sportsbook e serviços durante o evento. Um dos focos principais foi o mercado latino-americano em rápida expansão, especialmente no Brasil, onde a empresa continua a fortalecer sua presença.

O evento terminou de forma positiva com a BETBY conquistando o prêmio de Fornecedor de Esports do Ano no SBC Awards. Essa conquista veio após o lançamento de vários produtos importantes ao longo do ano, incluindo a estreia das ferramentas avançadas da AI Labs, atualizações contínuas no conteúdo proprietário de esports da BETBY Games e o aprimoramento da funcionalidade Bet Builder, projetada para elevar a experiência de apostas esportivas globalmente.

Leonid Pertsovskiy, CEO da BETBY, comentou: “Acreditamos que esse reconhecimento no SBC Summit Lisboa reflete nosso compromisso contínuo em avançar na indústria de apostas esportivas, estabelecendo novos padrões de inovação e excelência operacional. Ganhar o prêmio de Fornecedor de Esports do Ano foi o desfecho perfeito para nós, refletindo a dedicação de toda a nossa equipe, cada um desempenhando um papel crucial no nosso sucesso”.

Leonid concluiu afirmando: “Estamos prontos para quebrar novos recordes e continuar nossa trajetória de crescimento no próximo ano”.

