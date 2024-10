Combate ao vício em jogos: ANJL assina convênio para apoiar jogadores compulsivos

Associação firmou uma parceria com a plataforma da Somente S.A.

O combate à ludopatia é uma das principais preocupações da indústria de iGaming e um dos temas mais abordados quando se trata da regulamentação do setor. Pensando nesse aspecto, a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) assinou, na terça-feira (1º), um termo de cooperação técnica com a Somente S.A. para implantação do Programa de Pesquisa e Prevenção de Ludopatia.

A Somente oferece consultas online com psicólogos e médicos psiquiatras. O projeto em conjunto com a ANJL tem o intuito de proporcionar esses serviços para as pessoas que consideram que estão jogando de forma compulsiva.

A previsão é que sejam ofertados 20 mil atendimentos gratuitos de formas virtuais para todo o Brasil e ainda cerca de mil consultas presencias nas comunidades de Paraisópolis, Heliópolis e Nova Jaguaré, em São Paulo (SP).

“Essa parceria é apenas um primeiro passo que o mercado está dando para que possamos entender quais os principais fatores por trás dos casos de comportamento compulsivo. Com essas informações, a Somente poderá nos fornecer um diagnóstico mais detalhado, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, para que possamos definir os próximos passos”, disse o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge.

“Nossos serviços consistem em proporcionar atendimentos psicológicos e psiquiátricos com profissionais de excelência, de forma online, por meio de uma jornada simples, segura e eficiente. Estamos certos de que essa parceria com a ANJL ajudará muitas pessoas que estejam tendo ou venham a desenvolver transtorno compulsivo por jogos”, comentou Michel Burmaian, o CEO da Somente.

Segundo as instituições, os interessados nos atendimentos virtuais poderão contatar os profissionais por um número de WhatsApp. Já as consultas presenciais serão realizados por estudantes de universidades de psicologia e psiquiatria com a supervisão de tutores especializados em ludopatia.

