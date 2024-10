O CEO da TaDa Gaming compartilha suas expectativas antes do G2E Las Vegas em uma entrevista exclusiva ao Focus Gaming News.

Entrevista exclusiva.- A TaDa Gaming exibirá seu portfólio de mais de 150 slots e jogos de pesca e tiro na G2E Las Vegas, visando expandir sua presença no mercado dos EUA. Em entrevista à Focus Gaming News, o CEO Andy Huang destaca que a G2E é uma oportunidade ideal para estabelecer conexões, aprender e compartilhar inovações no setor de jogos.

Quais são as expectativas da TaDa Gaming para o G2E Las Vegas?

Estamos ansiosos para estabelecer novas conexões e melhorar nossa reputação, especialmente nos EUA, um mercado de crescimento importante que estamos visando ativamente. A legalização do iGaming em seis estados, junto com o aumento da conscientização e apreciação dos jogos sociais — área em que temos experiência e sucesso — coloca a TaDa em uma posição ideal para trazer nosso portfólio de mais de 150 slots, jogos de pesca e tiro, ferramentas de gamificação e ampla experiência na Ásia, Europa e mercados recém-regulados na América Latina para operadores-chave nos EUA.

O G2E é conhecido por introduzir e destacar tendências do setor, então também queremos aprender e absorver experiências de nossos colegas. Revelaremos nosso novo roadmap, ferramentas de engajamento in-game e ofereceremos uma competição fantástica para nossa série TriLuck™ no estande 5226. As reuniões podem ser agendadas pelo e-mail [email protected], mas todos são bem-vindos para desfrutar da hospitalidade da TaDa.

Quais produtos vocês planejam expor na feira?

Nos mercados asiáticos, somos conhecidos como o provedor número 1 de jogos de pesca e tiro e estamos trabalhando para estender essa reputação globalmente. Para aqueles que não estão familiarizados com o conceito, são jogos de arcade imersivos sem bobinas ou linhas de pagamento, que oferecem uma mistura de gráficos de alto impacto — geralmente relacionados à pesca ou ao mundo marinho — e os jogadores compram e ganham uma variedade de armas para atirar em alvos móveis em busca de recompensas e prêmios. Eles são muito empolgantes, perfeitos para jogos móveis e atraem tanto jogadores sérios quanto casuais.

Os jogos de pesca e tiro da TaDa, incluindo Fortune King Jackpot, Crazy Hunter 2 Mega Fishing e Jackpot Fishing, já geraram um enorme engajamento entre nossos novos jogadores e clientes, e estamos trabalhando para divulgar ainda mais. Esses lançamentos oferecem ótimas oportunidades para jogos sociais, com capacidades multiplayer, impulsionando o engajamento em torneios e promoções.

Naturalmente, nossa recentemente lançada série TriLuck™ de jogos — 3 Coins Treasure, 3 Lucky Piggy e 3 Pot Dragons — continua sendo um importante gerador de engajamento e retenção. Desde seu lançamento, todos os três jogos superaram significativamente seus KPIs. Com quase 300 mil usuários ativos diários jogando em média 230 rodadas por sessão, observamos um aumento consistente nas apostas por rodada em todos os três lançamentos.

Nossa nova suíte de ferramentas de aprimoramento para jogadores também será apresentada. O GiftCode, um código de recompensa flexível que pode ser aplicado a qualquer um de nossos jogos, já teve um impacto significativo. Através de streamers e KOLs, lançamos 500 mil links de GiftCode no Brasil, com uma taxa de resgate de 95/99%. O número de novos cadastros aumentou para mais de 30 mil por mês, com uma taxa de retenção no dia seguinte em torno de 80-90%; portanto, esperamos um interesse considerável nesse desenvolvimento.

Qual a importância de ter um catálogo grande e diversificado para atrair um número maior de jogadores? Isso ajuda a atrair jogadores com diferentes interesses e preferências?

Nosso portfólio oferece uma ampla variedade de temas e narrativas. Além disso, nossos jogos de pesca e tiro nos dão uma vantagem em diversidade. Esses lançamentos são populares na Ásia, mas ainda estão crescendo na Europa e na América Latina.

Eles são fáceis de aprender, mas simultaneamente permitem que os jogadores aprimorem suas habilidades a cada partida. Como também oferecem progressão, desafios e recompensas in-game, atraem uma demografia completamente nova de jogadores mais jovens, que estão migrando de jogos de vídeo para iGaming, garantindo assim uma base de jogadores diversificada com abordagens e valores diferentes, níveis de renda disponível, entre outros.

Atender a esse mercado é essencial para o crescimento e os níveis de GGR. Além disso, os jogos de pesca e tiro estão incentivando jogadores que se afastaram a voltar para descobrir novidades reais; portanto, sim, a diversidade é fundamental para atrair o maior público possível.

Quais são as principais tendências observadas entre os jogadores atualmente?

A gamificação é uma tendência chave e está se tornando cada vez maior. Muitos de nossos jogadores são nativos digitais que migraram dos jogos de vídeo para o iGaming. Suas expectativas e demandas incluem desafios e níveis mais sofisticados, recompensas e compras in-game; por isso, incorporamos esses elementos em nossos jogos para atuar como motores de aprendizado para os jogadores, melhorando sua experiência a cada vez.

O design mobile first tem sido uma tendência importante há alguns anos e, à medida que acessamos novos mercados em desenvolvimento, isso só tende a aumentar. Garantir que entendamos o pensamento e o uso dos usuários para maximizar o espaço da tela e localizar corretamente os controles, por exemplo, é essencial. No entanto, também precisamos garantir que o jogo em várias plataformas seja equilibrado, já que isso ainda é um importante impulsionador de engajamento.

Por fim, a personalização. Analisar os dados para aprimorar nossa compreensão com o auxílio de ferramentas de IA nos fornece acesso a informações-chave. Empresas como a nossa, que usam isso para oferecer personalização eficaz, serão as vencedoras. Os jogadores têm uma quantidade incrível de opções sobre quais jogos jogar. Eles desejam ser valorizados e apreciados por esse compromisso, e a personalização é a chave.

Quais são os novos mercados nos quais a empresa está buscando expandir?

Além da nossa gestão ativa na América Latina, estamos ampliando nossa presença na Europa: vamos entrar em operação na Itália em breve, e a Grécia representa uma grande oportunidade agora que temos nossa licença da Comissão de Jogos Helênica. Romênia e Reino Unido estão em nosso radar, e esperamos receber nossas licenças de jogos de ambos os países dentro de alguns meses.

Os EUA também representam uma oportunidade muito empolgante para nós, especialmente para nossos jogos de pesca e tiro. Pesquisas mostram que, embora as apostas esportivas sejam atualmente o principal segmento, o iGaming online está crescendo exponencialmente. Agora é legal em seis estados distintos, enquanto as apostas esportivas são legais em 26 estados.

Acreditamos que esses 26 estados permitirão e legalizarão o iGaming nos próximos anos. Fornecedores de conteúdo que entendem mercados regulados em desenvolvimento serão escolhas muito populares para operadores dos EUA. Nossa experiência global e nosso conhecimento sobre regulamentações e práticas de jogo seguro, juntamente com nossa oferta de jogos sociais, nos ajudarão a elevar nosso perfil.

Quais são os objetivos da empresa para o restante do ano?

Estamos lançando uma iniciativa para promover nossos jogos de pesca e tiro, educando os jogadores e fornecendo dicas e estratégias para o sucesso. Atualmente, também temos vários novos lançamentos em produção.