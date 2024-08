BETesporte é indicada ao prêmio de Melhor Casa de Apostas Esportivas no CGS

A empresa estará presente com um estande próprio no evento que ocorre em Recife nesta quinta e sexta-feira.

Pernambuco.- A BETesporte está entre as nomeadas ao prêmio de Melhor Casa de Apostas Esportivas no CGS Awards 2024, que ocorrerá nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30). O evento, incluindo a feira e a cerimônia, será realizado no Recife Expo Center, na capital de Pernambuco.

A categoria inclui concorrentes nacionais e internacionais, com o resultado final determinado pelo público através de votação popular. O vencedor será revelado durante um jantar de gala para 200 convidados da indústria de iGaming.

“É um orgulho para todos do Grupo BETesporte receber esse reconhecimento, fruto de um trabalho árduo e diário, ao lado de todos os nossos departamentos e também com os usuários. Estamos contentes em concorrer ao prêmio máximo no CGS Awards 2024 e continuaremos neste caminho para buscar a constante evolução”, destaca Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Através da SA Esportes, outra integrante do grupo BETesporte, a empresa também disputa o prêmio de Melhor Fornecedor de Plataforma Online.

