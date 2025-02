Saiba como foi a visita da direção da Lottopar à prefeitura de Curitiba

Os representantes da Lottopar apresentaram ao prefeito Eduardo Pimentel as modalidades lotéricas autorizadas no Paraná.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) foi representada pelo diretor-presidente Daniel Romanowski e pelo diretor-técnico Rafael Halila durante visita ao gabinete de Eduardo Pimentel (PSD), o prefeito de Curitiba (PR), na última segunda-feira (27). O encontro teve o objetivo de apresentar as modalidades lotéricas autorizadas a operar no estado.

Segundo a autarquia estadual paranaense, durante a reunião também foi discutido o impacto socioeconômico gerado pelos recursos arrecadados com a venda dos jogos lotéricos, abordando o investimento em projetos sociais, habitação popular e segurança pública.

Outro ponto destacada no encontro foi como funciona a regulamentação de empresas de jogos de azar que atuam no Paraná. “Esse encontro reforça a importância do diálogo entre o poder público municipal e as instituições estaduais, buscando o desenvolvimento de ações conjuntas”, publicou a Lottopar em seu site.

Na semana passada houve ainda outras reuniões promovidas pela Lottopar. Uma delas foi a diretoria da Corporação Ibero-Americana de Loterias e Apostas Estatais (Cibelae). As instituições realizaram visitas técnicas em Foz do Iguaçu (PR). A cidade, que abriga as Cataratas do Iguaçu, será sede em junho de um seminário internacional sobre jogo responsável, considerado um dos maiores da América Latina.

A visita técnica teve como objetivo avaliar hospedagem, centro de eventos e transporte. O diretor financeiro da Lottopar, Rogério Nogueira, destacou que o evento impulsionará o jogo responsável, a economia e o turismo local.

“Serão dezenas de instituições lotéricas e empresas do setor visitando o Paraná. Muitos participantes voltarão para Foz do Iguaçu para fazer turismo e conhecer melhor a região”, afirmou Nogueira.

Veja também: Jogo responsável: Lottopar e Cibelae realizam visitas técnicas para organização de evento em Foz do Iguaçu