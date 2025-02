Como pequena cidade do Rio Grande do Norte se tornou paraíso de sites de apostas online

O município de Bodó tem concedido licenças por apenas R$5 mil, com validade de dois anos.

Rio Grande do Norte.- O município de Bodó, no Rio Grande do Norte, tornou-se um polo para concessão de licenças de apostas após o Governo Federal endurecer as regras, exigindo uma licença de R$30 milhões (USD 5.7 milhões) Com apenas 2.363 habitantes, a cidade oferece autorização por R$ 5 mil (USD 950), válida por dois anos — apenas 0,02% do valor oficial. Esse esquema fez de Bodó um refúgio para sites de apostas online.

De acordo com reportagem do O Globo, desde o credenciamento aberto pela prefeitura no ano passado, Bodó já registrou 38 empresas de apostas, sem seguir as exigências do Ministério da Fazenda. Algumas tiveram registros negados pelo Governo Federal, enquanto outras nem tentaram. Entre as plataformas aprovadas estão Play na Bet, Betinha e Bet10, que oferecem apostas em futebol e basquete.

A Aposta 7 se concentra em jogos online, como “Ratinho Sortudo”, e cassinos ao vivo. Também exibe o selo da Loteria Municipal de Bodó, mas não possui licença federal.

O prefeito Horison José da Silva (PL) lidera o cenário de apostas em Bodó, iniciado pelo ex-prefeito Marcelo Mário Porto Filho, que implementou a medida para aumentar receitas sem recorrer a novos impostos ou investimentos.

As licenças geraram R$190 mil (USD 36.100) para a prefeitura de Bodó, além de 2% do lucro líquido das empresas. Se operassem sob as regras federais, as 37 empresas pagariam R$1,14 bilhão (USD 216,6 milhões) ao Ministério da Fazenda.

A legislação permite que loterias municipais e estaduais autorizem apostas dentro de seus limites, mas em Bodó, as empresas operam com domínios como “.com” e “.game”, em vez de “.bet.br”, gerando confusão com as regras do Ministério da Fazenda.