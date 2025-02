Os Donos do Jogo: Netflix Brasil anuncia a produção de série sobre o jogo do bicho

A série, que estreia ainda em 2025, deve retratar as disputas entre contraventores no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro.- A plataforma de streaming Netflix anunciou a produção da série ficcional Os Donos do Jogo, que vai aborda as disputas entre contraventores que controlam o jogo do bicho no Rio de Janeiro. A previsão é que o seriado estreie na plataforma brasileira da companhia ainda em 2025.

Os produtores da série divulgaram um vídeo promocional e confirmaram alguns nomes do elenco, que conta Juliana Paes, Chico Díaz, André Lamoglia, Giullia Buscacio, Mel Maia e Xamã. A trama deve seguir o personagem Profeta, que tem uma rápida ascensão dentro da máfia que controla a contravenção em território carioca.

As gravações já começaram e tem o roteiro de Heitor Dhalia, que é criador de outra série da Netflix Brasil, “DNA do Crime” e é roteirista e diretor do filme “O Cheiro do Ralo”.

O jogo do bicho é um dos mais tradicionais jogos de azar do Brasil, tendo sido criado no Rio de Janeiro em 1892. A modalidade lotérica é baseada na associação de números a 25 animais, com os jogadores podendo apostar em diferentes combinações numéricas. As premiações variam de acordo com os tipos de combinações selecionadas.

A modalidade de jogo está, junto com cassinos, bingos e apostas em corridas de cavalo, dentro do Projeto de Lei 2234/22, que visa a legalização desses jogos no Brasil. A proposta está em tramitação no Senado Federal.

Em relação ao jogo do bicho, a proposta prevê a possibilidade de empresas se regularizarem e conseguirem uma licença de funcionamento válida por 25 anos. As operadoras precisarão registrar as apostas em uma plataforma digital.

As empresas que desejam ofertar esses jogos legalmente precisam ser registradas, sediadas e administradas no Brasil. É necessário que as companhias interessados em explorar o jogo do bicho comprovem possuir renda mínima de R$ 10 milhões (USD 1,71mi).

