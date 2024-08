1xBet é indicada a Melhor Casa de Apostas Esportivas no CGS Awards 2024

O resultado será divulgado na cerimônia especial em Recife, no sábado (30).

Comunicado de imprensa.- A empresa global de apostas 1xBet solidificou sua posição como líder na indústria de iGaming. O trabalho da empresa recebeu recentemente outra demonstração de apreço de profissionais da indústria – a 1xBet foi selecionada para o prestigiado CGS Awards 2024 na categoria Melhor Casa de Apostas Esportivas.

O ganhador do prêmio será escolhido por um distinto júri de especialistas do setor com o auxílio de uma votação online. O vencedor será anunciado no sábado (30), durante uma cerimônia especial no Recife Expo Center, na capital pernambucana.

“Estamos muito satisfeitos por estar entre os finalistas do CGS Awards 2024. O mercado brasileiro é importante para nós – você provavelmente já ouviu falar sobre nossa parceria com a lenda do MMA José Aldo, o Campeonato Brasileiro da Série A e a Seleção Brasileira de Futebol. O reconhecimento da comunidade profissional confirma que nossa equipe tem escolhido a estratégia certa. Continuaremos a melhorar nosso produto para fornecer aos jogadores a experiência de jogo mais confortável e envolvente possível”, disse um representante da 1xBet.

A indicação no CGS Awards não é o único sucesso significativo para 1xBet este ano. Anteriormente, a marca foi reconhecida como Melhor Operadora de Apostas Esportivas do Ano no SiGMA Africa Awards 2024, ganhou o título de Melhor Operadora Digital de Apostas Esportivas 2024 no Global Gaming Awards Ásia-Pacífico 2024, ganhou o prêmio de Empresa Afiliada do Ano no International Gaming Awards 2024 e ganhou o prêmio de Melhor Operadora de E-sports da América Latina no SiGMA Americas Awards 2024.

Sobre a 1xBet

A 1xBet é uma empresa mundialmente famosa com 17 anos de experiência no setor de apostas e indústria de jogos de azar. Os clientes da marca podem apostar em milhares de eventos esportivos ou experimentar iGames populares dos melhores fornecedores de cassinos online, com o site e o aplicativo da empresa disponíveis em 70 idiomas. A lista de parceiros oficiais da 1xBet incluem o FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, LOSC Lille, a Série A do Campeonato Italiano e outras marcas esportivas e organizações reconhecidas internacionalmente. A empresa tem recebido indicações consistentemente e ganhado prestigiosos prêmios da indústria, com sua plataforma atraindo mais de 3 milhões de jogadores globalmente a cada mês.



Sobre o CGS Awards 2024

O CGS Awards é um prestigiado prêmio internacional anual da indústria iGaming no Caribbean Gaming Show. Em 2024, o CGS será realizado em Recife (PE), Brasil, onde empresas e profissionais líderes se reunirão para discutir novos desafios e tendências do setor.

