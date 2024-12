1spin4win fortalece presença na América Latina com parceria com 10 novos cassinos

Entre as novas operadoras que uniram-se à 1spin4win estão a Betpro, Astrobet e Starplay.

Comunicado de imprensa.- A provedora de caça-níqueis online 1spin4win anuncia a adição de mais de 10 novos cassinos parceiros na região da América Latina somente nas últimas duas semanas. Entre as novas operadoras que uniram-se à rede 1spin4win estão a Betpro, Astrobet e Starplay, reforçando a presença crescente da empresa neste mercado-chave.

Embora a região da América Latina seja relativamente nova para alguns na indústria, a 1spin4win já estabeleceu uma forte presença ao formar parcerias com operadoras reconhecidas como Blaze, BetAndreas e Brazino777. Estas novas integrações destacam o interesse crescente pelos caça-níqueis online equilibrados da 1spin4win, bem como a habilidade do estúdio de atender às demandas especiais das operadoras locais.

Jaime Carvajal, Gerente de Vendas Sênior na 1spin4win, comentou as ambições da empresa para com a região: “1spin4win está se movimentando rapidamente na América Latina, e estamos integralmente comprometidos a expandir nossa presença neste mercado dinâmico. Nossos jogos são perfeitamente adaptados aos gostos dos jogadores da LatAm, e estamos animados para crescer junto dos nossos parceiros locais. Olhando em frente para 2025, consolidar nossa posição na América Latina é uma prioridade para nós.”

À medida que o mercado de iGaming na LatAm evolui, a 1spin4win está focada em criar jogos que causam identificação genuína com os jogadores locais. Por exemplo, caça-níqueis como Sun Treasure e Lucky Bro Hold and Win foram desenvolvidos especialmente com as preferências da América Latina em mente, e têm demonstrado desempenhar excepcionalmente bem neste mercado.

Trabalhando de perto com operadoras e desenvolvendo caça-níqueis para as necessidades únicas da região, o estúdio está construindo seus alicerces para um crescimento sustentável na América Latina. Em 2025, a 1spin4win continuará a desenvolver iniciativas que fortalecerão sua posição e parcerias pela região.

Sobre a 1spin4win

1spin4win é uma provedora de jogos em rápida ascensão fundada em maio de 2021 por desenvolvedores ambiciosos com mais de 15 anos de experiência na indústria de apostas. Desde a sua concepção, a empresa expandiu seu portfólio e inclui mais de 100 caça-níqueis online clássicos, todos caracterizados por matemáticas de qualidade, mecânicas transparentes e jogabilidade equilibrada – fatores-chave que incitam forte retenção do jogador.

O estúdio lança, consistentemente, em média três novos jogos a cada mês e oferece ferramentas promocionais efetivas para operadoras de cassino, ajudando-os a aumentar a fidelidade do jogador.

