Un gremio paraguayo criticó la demora en Diputados del tratamiento de la modificación de la ley de juegos de azar

Desde la Asociación de Operadores de Juegos de Azar lamentaron que el proyecto haya quedado «encajonado» hasta nuevo aviso.

Argentina.- Luego de que la Cámara de Diputados decidiera postergar «sine die», es decir, sin un plazo determinado, el tratamiento del proyecto que modificaría la ley de juegos de azar, desde la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) lamentaron la resolución.

El proyecto, que tiene dictamen favorable de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), modifica los artículos 8, 11, 13, 21, 22 y 23 de la Ley Nº 1016/1997, que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, con el fin de eliminar el actual monopolio de las concesiones de permisos para esa clase de actividad, tales como la quiniela, las apuestas deportivas y otros.

Lorena Rojas, presidenta de Apoja, habló con el medio local ABC y expresó su preocupación sobre la falta de atención de los parlamentarios al proyecto de ley que desmonopoliza los juegos de azar. Recalcó que en meses más vence el contrato de la quiniela y que si no se logra la modificación de la ley actual, se hará la nueva licitación con las mismas reglas del juego.

Rojas recordó que ya existe dictamen favorable de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conacom) sobre el proyecto citado, por lo tanto, no se explica que se siga posponiendo el tratamiento. Seguidamente, apuntó sus sospechas a intereses políticos y económicos.

«Hay una lucha política (para modificar o no la ley de juegos de azar). Si se da con un carácter técnico (el proyecto de ley), que al parecer es la línea del presidente Santiago Peña, o con un tinte político», afirmó la representante de Apoja.

Por otra parte, Rojas indicó que el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, había anunciado un proyecto de ley de reforma de regulación de juegos de azar. La idea de esa iniciativa es que el organismo tenga mayor autonomía y recursos para atender en su complejidad lo que implica esta industria del entretenimiento.

En ese sentido, Rojas explicó que hoy hay una competencia desleal entre las salas que cumplen con todas las obligaciones estipuladas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y las que no. Las que operan cumpliendo la ley tienen más costos mientras que las que no lo hacen, no invierten en cumplir con todas esas obligaciones.

«Entonces, nosotros tenemos que invertir para estar en regla y los otros, que no pagan nada, todos los ingresos que tienen les queda como ganancia», comentó Rojas.

Respecto a los avances de los planes para implementar una nueva normativa para juegos de azar, el presidente de Conajzar, Carlos Liseras, indicó que aún no se presentó la propuesta de proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Parlamento.

El impulsor del proyecto que ya fue demorado tres veces en Diputados, Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), lamentó que una vez más hayan dejado sin definición a los quinieleros, quienes piden esta reglamentación para tener mejores alternativas laborales a través de la competencia entre empresas.

«No puede ser que el oficialismo le tenga así a humildes corredores de juegos de azar, que tienen esperanzas en este Congreso y en el Gobierno de que puedan mejorar su situación laboral», reclamó Vaesken.

El diputado fue secundado por Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que fue la que directamente acusó a los colorados de buscar defender el monopolio a favor de un correligionario: «Si no quieren que se trate, rechacen (…). Sin ningún motivo se está pidiendo (postergar), más que el defender a la empresa monopólica», afirmó Vallejo según informó el medio local ABC.

Presión de los gremios

En mayo, la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), la Asociación Paraguaya de Empresario de Juegos de Azar (APEJA) y la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar (CPJA), enviaron una carta al presidente Santiago Peña titulada «El juego no es juego«, solicitando fortalecer la Conajzar, actualizar la ley vigente para consolidar un marco regulatorio competitivo e incorporar tecnología para impulsar el sector.

La carta fue publicada en el diario ABC, el periódico con más tirada de Paraguay. Allí, los gremios pidieron dotar a la Conajzar de personería jurídica, formalizándola como un ente autárquico y autónomo con recursos suficientes y capacidad de decisión.

A su vez, solicitaron eliminar el monopolio en la explotación de juegos de azar en futuras concesiones y contar con un marco regulatorio «sólido y competitivo» que permita elevar los estándares, fomentar la competencia y la transparencia, y aportar beneficios económicos a la sociedad.

Finalmente, coincidieron en la incorporación de tecnología para fortalecer la actividad legal de los juegos de azar en Paraguay, lo que ayudará a combatir el juego clandestino, crear condiciones favorables para las empresas legales, proteger a los grupos vulnerables y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.