Play’n GO celebra la leyenda de Mötley Crüe en el juego musical elegido de esta semana

Play’n GO celebra cada semana con bandas legendarias.

Cada semana de diciembre, Play’n GO celebra un título musical electrizante diferente en su línea de tragamonedas con temas musicales.

Comunicado de prensa.- Play’n GO sube el volumen con su línea repleta de estrellas de icónicos tragamonedas con temas musicales. Cada semana de diciembre, la compañía celebra un título musical electrizante diferente, repleto de bandas legendarias y una sinfonía dinámica. “Ya sea que te guste Def Leppard Hysteria o girar los carretes con KISS Reels of Rock, te espera un viaje emocionante de proporciones épicas”, afirmó la compañía.

Mötley Crüe – 13 de diciembre

Es hora de subir el volumen al 11 con Mötley Crüe. Este juego ofrece a los jugadores una mezcla de heavy metal y apuestas altas, donde los símbolos icónicos y la presencia legendaria de la banda brindan una experiencia de juego inolvidable.

Características claves del juego:

Mötley Crüe Scatters: activa los famosos símbolos de la banda para giros gratis con multiplicadores amplificados.

Wild Side: desata el poder de los comodines mientras llenan los carretes con la gloria de las estrellas de rock.

Kickstart My Heart: ¡activa esta función para tener la oportunidad de ganar a lo grande con símbolos apilados y lucrativas rondas de bonificación!

Conocida como una de las bandas más famosas de la historia del rock, Mötley Crüe saltó a la fama en la década de 1980 con su mezcla de glam metal, travesuras salvajes y energía rebelde. Formada en 1981 por Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil y Mick Mars, la banda produjo éxitos inolvidables como “Dr. Feelgood”, “Home Sweet Home” y “Kickstart My Heart”: mientras vivía un estilo de vida que definió el exceso del rock ‘n’ roll. Sus álbumes, incluidos Shout at the Devil y Girls, Girls, Girls, se convirtieron en himnos para una generación de fans.

A lo largo de su carrera, Mötley Crüe vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, asegurándose su lugar entre la élite del rock. Más allá de la música, se hicieron famosos por sus giras caóticas, sus actuaciones exageradas en el escenario y su estilo icónico, lo que los convirtió en símbolos de la era del glam metal. Incluso después de décadas, su influencia en la música rock sigue siendo tan fuerte como siempre, con su gira de despedida y su película biográfica The Dirt presentando su legado a las nuevas generaciones de fanáticos.