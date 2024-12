Juego en Galicia: inician un procedimiento de extinción de autorizaciones de máquinas que no cumplen con requisitos

Se estipuló un plazo de un año para que se instalen las máquinas auxiliares de apuestas y de tipo B en los diferentes establecimientos.

España.- El Gobierno de Galicia anunció el inicio de un procedimiento de extinción de las autorizaciones de las máquinas auxiliares de apuestas y de tipo B que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Según indica el Diario Oficial de Galicia, se estipuló un plazo de un año, entre el 6 de octubre de 2023 y el 6 de octubre de 2024, para que las empresas operadoras y comercializadoras instalaran las máquinas en los diferentes establecimientos.

El acuerdo indica que, finalizado el plazo, se inicia «el procedimiento de extinción de oficio a fin de dar cumplimiento a la previsión de que, en ningún caso, el número de autorizaciones de instalación y localización de una misma empresa pueda ser superior al número de autorizaciones de explotación que dicha empresa tenga concedidas». Por lo tanto, la Subdirección General de Juego procedió a revisar los datos, identificando las autorizaciones que no habían contado con la instalación de máquinas en el período indicado, iniciándose el procedimiento de extinción de oficio.

La Consellería abrió un trámite de audiencia dirigido a las empresas afectadas, quienes disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones o documentación en relación con las autorizaciones identificadas. El documento indica que una vez valoradas las alegaciones presentadas, se emitirá una resolución final que determinará la extinción de oficio de las autorizaciones de instalación y localización correspondientes.

Por otra parte, el Parlamento de Galicia aprobó modificaciones en la Ley 3/2023, reguladora del juego en la comunidad autónoma. Según se publicó en el Boletín Oficial, se establecen nuevos criterios para la concesión de autorizaciones de máquinas de juego.

Entre las modificaciones, se indica que cuando el número de autorizaciones sea limitado, su otorgamiento deberá realizarse mediante concurso público. Además, no podrán instalarse más de dos máquinas de juego por local de restauración y ocio, y estas no podrán ser del mismo tipo. Las autorizaciones ya concedidas para máquinas de tipo B no se incluirán en las nuevas limitaciones hasta el 1º de enero de 2025.