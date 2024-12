Escándalo en la CPI de Apuestas: denuncias cruzadas de extorsión

Los senadores Ciro Nogueira y Soraya Thronicke denunciaron la injerencia de lobistas para frenar las investigaciones de la comisión a cambio de millonarias sumas.

Brasil.- Una investigación de la revista VEJA revela que la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Apuestas estaba escuchando al representante de una empresa, el martes 3 de diciembre, cuando comenzó una discusión entre los senadores Ciro Nogueira y Soraya Thronicke. Relatora de la CPI, la parlamentaria afirmó durante la audiencia que convocaría al “gobierno de Bolsonaro” para averiguar por qué el sector no fue regulado durante el gobierno del ex presidente. Nogueira era el primer ministro de la Casa Civil durante esa gestión y al fue allí cuando los ánimos se caldearon y comenzó un duro intercambio:

Nogueira: -¿Puede explicarme por qué debería llamar al gobierno de Bolsonaro?

Thronicke: – El gobierno de Bolsonaro tuvo dos años para regular, pero no lo hizo.

Nogueira: -¿Cree usted que esto será de algún beneficio para el país, senadora?

Thronicke: – Consulte la legislación para comprenderla.

Nogueira: – Usted no es la maestra de nadie.

Thronicke: -No te debo explicaciones.

Ese diálogo que reconstruye VEJA podría ser uno más de los tantos intercambios que ocurren el ámbito parlamentario entre dos ediles de diferentes bancadas. Sin embargo, Nogueira fue más allá y el caso escaló: “Dentro de poco serán ustedes los que tendrán que dar muchas explicaciones aquí«, dijo el senador.

Acto seguido, luego del final de la reunión, Ciro Nogueira buscó al presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco, para informarle sobre algo “muy grave” que estaba sucediendo detrás de escena en la comisión. Denunció que un conocido lobista de Brasilia estaba extorsionando a empresarios vinculados al sector de las apuestas. Es más: según esta acusación habría una asociación entre este lobby y los miembros de la CPI.

El esquema replicaría un método criminal bien conocido: parlamentarios presentan solicitudes convocando a representantes de las empresas para que presten testimonio. A continuación, el lobista llama a la puerta de la empresa, dice que tiene acceso e influencia sobre ciertos congresistas y pide una suma de dinero para revertir la convocatoria. En la conversación con Pacheco, el senador Nogueira informó que la trama ya está siendo investigada por la Policía Federal, ya que un empresario del sector confirmó que había sido abordado por el lobista, quien supuestamente le exigió R$ 40m (USD 6,6m).

Nogueira, quien estuvo acompañado por el senador Rogério Carvalho, dijo que la víctima del ataque es propietario de una web de apuestas y fue advertido que sería citado a declarar en la CPI. Posteriormente, el lobista se presentó y dijo que podría evitar la “vergüenza”, pero que eso tendría un “costo”.

El empresario se negó a pagar. No pasó mucho tiempo y la solicitud de citación fue aprobada. Nogueira no acusó directamente a Soraya Thronicke de estar involucrada en el presunto plan. El senador, sin embargo, recordó que la relatora de la comisión, a quien corresponde coordinar y supervisar la investigación, no sólo conoce sino que mantiene una estrecha relación con el lobista que presuntamente intentó extorsionar al empresario. Al ser contactado, Nogueira no quiso pronunciarse. Se limitó a decir que la denuncia había llegado a su conocimiento y que había tomado “las medidas oportunas”.

Según revela VEJA, Silvio de Assis, el lobbista en cuestión, es un personaje muy conocido en el universo paralelo de la política de Brasilia. Las versiones indican que tiene amigos poderosos en distintos partidos y es uno de los principales lobistas del país. Más áun, fue detenido en 2018 cuando un empresario dijo que llevaba más de cinco años esperando para registrar una entidad, cuando Silvio de Assis se acercó a él y le pidió R$ 3m (USD 500.000) para “resolver” el problema. La extorsión quedó documentada en audio y video, de Assis fue acusado de corrupción, pero el caso aún no ha sido juzgado. Respecto a la CPI, afirma que desconoce por qué involucraron su nombre en el caso y dice que sigue de cerca el trabajo de la comisión.

Por su parte, Soraya Thronicke refutó las insinuaciones, confirmó que conoce al lobista, destacó que no existe una relación amistosa entre ellos y afirmó que, efectivamente, hay fuertes indicios de que algo grave está sucediendo detrás de escena en la CPI, pero no en relación con ella. La senadora dice que escuchó un mensaje de audio enviado a un empresario llamado a declarar en el que un senador pedía R$ 100m (USD 16m) para “resolver el asunto con Soraya”.

Al contrario de lo que concluyó Ciro Nogueira, este parlamentario involucrado por Thronicke estaría usando su nombre para manchar su reputación. Thronicke, sin embargo, no reveló la identidad del colega ni del empresario abordado, pero aseguró que remitió la denuncia a la Policía Federal. Las dos historias de extorsión son serias y necesitan ser aclaradas.

La CPI de Apuestas fue instalada en noviembre y tiene un plazo de cinco meses para concluir su investigación. Los dieciocho senadores ya presentaron 360 solicitudes, aprobaron 230 y hasta el momento sólo escucharon el testimonio de seis testigos. Luego del informe de Ciro Nogueira, Rodrigo Pacheco comenzó a barajar la idea de cerrar los trabajos de la comisión antes de que sea necesario crear una CPI paralela para investigar qué ocurre dentro de la CPI de Apuestas.