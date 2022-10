La FBM Foundation ayuda a la organización benéfica Fairplay en Payatas

Se ofrecieron incentivos financieros, académicos, sociales y emocionales a la población beneficiaria de la acción social Fairplay For All en Payatas.

Comunicado de prensa.- ¡El fin de semana fue diferente para la FBM Foundation! Diez voluntarios de la organización pasaron el sábado (22 de octubre) en una acción solidaria destinada a apoyar a la Fundación Fairplay For All, una pequeña organización de caridad que opera en Payatas, Quezon City.

Payatas es conocida como la región de la zona metropolitana de Manila donde la industria de la basura tiene un mayor impacto.

Es la principal fuente de ingresos de muchas de las familias que viven allí, incluso desde que el vertedero cerró sus operaciones. La mayoría de la gente trabaja como conductores de camiones de basura, recolectores de basura y pepenadores, viviendo cerca o abajo de la línea de pobreza.

Para mitigar los problemas existentes, la Fundación FairplayFor All se ha integrado en la comunidad para ayudarles a superar esas dificultades.

La institución suele llevar a cabo sus acciones solidarias teniendo en cuenta algunos ejes: educación, finanzas, salud mental y alimentación. Para ello, la institución utiliza sus programas de apoyo, que se desarrollan en el Fairplay Café, el Fairplay Youth Center y el PayatasSports Center.

Una colaboración con repercusiones relevantes para la población en continua lucha

Para ayudar a los becarios filipinos que sufren las consecuencias del desempleo y la escasez en la región de Payatas, la FBM Foundation donó varios bienes no sólo al proyecto de la Cafetería y el Centro Juvenil, sino también a más de 60 familias de becarios.

La donación contenía alimentos, equipamientos esenciales y otros bienes. La lista completa incluía: procesadores de alimentos, varios sacos de arroz, woks grandes, cajas de almacenamiento doméstico de 12 y 18 litros, air fryers(freidoras de aire), licuadoras y aceites vegetales, judías y lentejas, alcohol, jabón, pasta de dientes, cepillos de dientes, champú, cajas de lápices, cajas de bolígrafos negros y rojos, cajas de rotuladores de pizarra, estanterías para la biblioteca, juegos de “brain quest” para el jardín de infancia (de 1º a 6º curso), cajas de papel bond A4, papeles bond legales y juguetes educativos.

“Conseguir un impacto de esperanza e inspiración en la vida de quienes se encuentran en situaciones difíciles significa darles un impulso para que sean lo que quieran ser. A veces, lo único que se necesita es una mano amiga y la Fundación Fairplay For All ha hecho un gran trabajo en este campo”, explica Vitor Francisco, representante de la FBM Foundation. “Cuando recibimos esta petición de ayuda, no podíamos rechazar una medida tan importante para la gente de Payatas”, añade el portavoz.