FBM y FBMDS brillaron durante su participación en G2E Las Vegas

Comunicado de prensa.- Con la necesidad de impresionar al mercado de casinos de todo el mundo en G2E Las Vegas del 11 al 13 de octubre, para FBM® y FBMDS® esta feria internacional fue un gran éxito. Desde las atractivas luces hasta las productivas reuniones, estos tres días del evento fueron la oportunidad perfecta no solo para estrechar lazos con los clientes actuales y potenciales de ambas marcas, sino también para mostrar nuevos y exclusivos lanzamientos de productos.

“Luces encendidas: ¡Juega como un campeón!”, fue el lema de la edición de este año de G2E Las Vegas. Un nuevo y llamativo stand y catálogos de productos exclusivos, de FBM® y FBMDS®, captaron la atención de los visitantes de la feria.

Tal y como se prometió, resultó imposible no ver el stand 2848. Con un nuevo stand renovado, con luces detonantes y espacios acogedores que atrajeron al público, los clientes pudieron probar los más novedosos juegos de bingo y slots desarrollados por FBM® en increíbles gabinetes, y también la gran variedad de juegos de casino online de FBMDS®.

La emocionante cartera de productos de slots multijuego desarrollada por FBM® bajo la marca FBM Xtreme® fue muy popular entre los asistentes del evento. FBM Spin & Win deleitó a los clientes y a los interesados con sus nuevas características, bonus progresivos y gráficos de primera calidad.

FBM® también aportó una mezcla de seis interesantes bingos, combinando las líneas Progressive Series y Bingo Collection para ofrecer sesiones de juego inolvidables a los visitantes de G2E Las Vegas.

El debut de FBMDS® fue un éxito. La selección de slots, video bingos y juegos de mesa llevados a G2E Las Vegas impresionó a los visitantes del stand, reforzando la afirmación de FBMDS® como empresa capaz de proporcionar un conjunto de juegos de casino online atractivos, personalizados, innovadores y localizados.

Este año, FBM® ha demostrado que siempre compensa pensar de forma diferente, para obtener buenos resultados. Luís Silva, encargado del equipo de People, Interaction and Brand at FBM® and FBMDS®, comparte sus ideas sobre el evento: “No podríamos estar más orgullosos del esfuerzo que cada campeón ha puesto en este evento tan importante, para llevar adelante la visión que teníamos de él y para que fuera revolucionario”. El portavoz también recalca el suceso de la feria internacional para ambas marcas: “Las luces pueden estar apagadas, pero seguiremos jugando como campeones”, refuerza Luís Silva.

