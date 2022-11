El regulador ucraniano reportó €23,5M por derechos de licencia en lo que va del año

El regulador ucraniano hizo un balance sobre sus ingresos durante 2021 y los primeros 10 meses de 2022.

Ucrania.- La Comisión Ucraniana para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías (KRAIL) informó que sus ingresos por derechos de licencia en los 10 meses hasta octubre alcanzaron los UAH856.5m (€23.5m). En tanto, el costo del regulador para el presupuesto estatal durante ese tiempo fue de UAH79.7m, lo que se traduce en el 9,3 por ciento de sus ingresos.

En el transcurso del 2021, KRAIL reportó ingresos de UAH1.58bn, con UAH125.5m invertidos (7,9 por ciento de los ingresos). Eso significa que durante todo el período desde enero de 2021 hasta finales del mes pasado, las tarifas superaron los gastos en un 91,6 por ciento, con ingresos por un total de UAH2.44bn.

Las cifras llegan hacia el final de un año que se vio empañado por la invasión rusa a Ucrania, que comenzó en febrero. En octubre, la directora interina de KRAIL, Olena Vodolashko, dijo que el “aislamiento de Rusia en la esfera del juego” es la prioridad clave para su comisión.

Ver también: La WLA distinguió a su fundador, Guy Simonis

En una entrevista con la agencia de noticias Ukrinform, Vodolashko detalló el trabajo de KRAIL supervisando la industria del juego recientemente regulada durante la guerra en curso con Rusia. Ella precisó que KRAIL hizo llamamientos a la comunidad internacional de juegos para cortar las relaciones comerciales con Rusia y aplicar sanciones contra las entidades rusas. También describió un enfoque en la lucha contra el lavado de dinero ruso.

Al principio del conflicto, la campaña Industria del juego para Ucrania se propuso recaudar fondos para el fondo de crisis de Ucrania de Choose Love. Al momento, racaudó más de £261,000.

Parimatch Tech, fundada en Kiev, asignó más de €500 mil para ayudar a las personas en Ucrania. También trabajó con la organización benéfica británica WeHelpUkrainians en la iniciativa Ucrania Hospitals Appeal. En marzo, Parimatch Tech sacó su franquicia Betring LLC de Rusia y cortó los lazos con el equipo de esports ruso, Team Spirit.

Ver también: Un informe de KPMG evalúa la protección al consumidor en sitios de juego online

La fundación corporativa Française des Jeux de Francia donó €200 mil a Libraries Without Borders y Together for Human Development para apoyar su trabajo en Ucrania, y Pragmatic Play donó €100 mil a la Campaña de Crisis de Ucrania de la Cruz Roja Británica.

En agosto, el jefe del Consejo de Juego de Ucrania, Anton Kuchukhidze, le dijo a SBCCIS.com que el regulador había resumido sus deberes regulatorios, aunque sus recursos se habían visto afectados como los de todas las áreas del gobierno.

También durante el año, la Autoridad de Supervisión del Juego en Lituania y KRAIL firmaron un Memorando de Entendimiento. Mediante el convenio, se estableció el trabajo conjunto en ciertos aspectos de la supervisión de juegos de azar y lotería.