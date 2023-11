El Casino Metro de Puerto Rico prepara una millonaria expansión

Con este proyecto pretende crear 30 nuevos empleos.

Puerto Rico.- Avanza el millonario proyecto de expansión de Casino Metro con el que pretende ampliar su oferta de juegos y entretenimientos y consolidarse como el casino más grande de la isla y del Caribe.

Según explicaron desde el establecimiento, la inversión del proyecto que lleva dos años de planeamiento será de USD6.2m y crearan 30 nuevos empleos. Los trabajadores ya se están entrenando.

El diario local El Vocero informó que, ocupando el lugar donde se encontraba el restaurante Metropol, el casino podrá agregar 2.133 metros cuadrados a los 7.000 metros cuadrados que ya tiene el local existente.

Ismael Vega, gerente general del casino, dijo: “Queremos tratar que al cliente se le haga más fácil. Que encuentre su producto, que pueda moverse de lado a lado, que pueda explorar y buscar su suerte, mientras seguimos trayendo productos nuevos”.

Según Vega, la demanda de jugadores aumentó en los últimos años, por lo que confía en que esta expansión mejorará la experiencia de los clientes.

El gerente informó que, de los USD6.2m, USD2.5m fueron invertidos en la construcción, mientras que, los restantes USD3.7m corresponden a la compra de 150 máquinas nuevas. Con esta suma, el casino contará con más de 650 máquinas. También estarán agregando seis mesas de juego adicionales, de las cuales cuatro serán de blackjack y dos de ruleta.

Según la estimación que hizo Vega en la entrevista con El Vocero, la incorporación de 150 máquinas más al año representa aproximadamente USD2.9m más para el Grupo B (gobierno) compuesto por la Universidad de Puerto Rico, el Fondo General y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Actualmente, el casino aporta al fisco USD24m al año.

En ese sentido, el gerente general que lleva 14 años en el puesto declaró: “Este casino se ha caracterizado, durante los años, por tener una diversidad de productos increíbles. Desde lo mejor de los productos nuevos y lo último de la avenida, hasta productos bien viejos y megafamosos que no hay quien las quite y con esta expansión lo que buscamos es exaltar esa experiencia”.

Además de esta expansión, Vega informó que Casino Metro invirtió alrededor de USD2m durante el último año para modernizar el sistema de las máquinas, para mejorar la experiencia del cliente.

Mientras, que, para el 2024, se realizará la segunda fase de la expansión, que incluirá baños nuevos, una tarima de entretenimiento nueva y el rediseño de la barra y lounge.

Aunque al momento no hay fecha fija para la inauguración, Vega informó que deberá ser entre diciembre y enero.

Por otro lado, la división de apuestas deportivas del casino, Metro Bets with Caesars Sportbook cumple este diciembre un año desde que se inauguró. Según el gerente, actualmente tienen 5.500 clientes registrados para la operación presencial y que lleva 11 meses. Mientras que, para la operación en línea, que lleva activa tres meses desde que la Comisión de Juegos lo aprobó, tienen 2.000 clientes registrados a través de su aplicación móvil.

Desde El Vocero también le consultaron a Vega cómo fluyó la primera semana tras la implementación del nuevo Código de Orden Público de San Juan, y el gerente respondió que no aplicarán las restricciones de venta de alcohol en horas de la madrugada a los casinos.

“La Comisión de Juegos nos envió una circular explicando que, a pesar de lo que regula el nuevo código (respecto a la venta de alcohol), la regulación de ellos (Comisión de Juegos) por ser estatal, va por encima del código, así que no nos afecta, aunque obviamente no es algo que vamos de ninguna forma a promover”, aseguró Vega.

Además, el gerente explicó que, a pesar de esta exención, que les permitiría vender alcohol a cualquier hora del día, tras una reunión con los gerentes de los demás casinos del municipio se acordó que no abusarán de ese beneficio.

“Esto es algo que tenemos que seguir operando como hemos hecho hasta ahora. En el caso mío, yo abro mi lounge hasta las 3:00 a.m., eso no significa que voy a abrir hasta las 4:00, 5:00, o 6:00 a.m., porque vamos a seguir operando de la forma que estamos operando. Yo estoy añadiendo seguridad para asegurarme de que podamos tener un control absoluto de nuestra sala y de los clientes”, cerró.