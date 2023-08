Casinos en contra del nuevo Código de Orden Público de Puerto Rico

Afrirman que la flamante disposición atenta contra su oferta nocturna.

Puerto Rico.- El gobierno de San Juan, la capital de Puerto Rico promovió una nueva ordenanza modificando el régimen de comportamiento nocturno en la ciudad. La nueva ordenanza municipal establece que no estará autorizada la venta de bebidas alcohólicas de lunes a viernes luego de la 1:00 a.m. Mientras, que, de sábado a domingo, se extiende hasta las 2:00 a.m., y lo mismo los días feriados estatales y federales, que se celebren lunes. Además, cercena la posibilidad de circulación de cualquier persona, sea o no turista, en horario de madrugada.

Esta decisión atenta directamente contra los casinos y hoteles de la ciudad ya que gran parte de sus actividades son realizadas en estas horas y, más aún, las casas de juegos reciben turistas y visitantes que se hospedan en otros lugares y concurren a jugar, cosa que ya no podrían hacer.

“Sin duda, provocará situaciones conflictivas y de difícil manejo tanto para el personal de las hospederías como para los miembros de la Policía Municipal de San Juan y la Policía Estatal, lo que de igual forma afectará la operación de hoteles y hospederías, cuando este efecto adverso se quería evitar”, expresó el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prhta), Miguel Vega.

Por su parte, el gerente general de Casino Metro en el Hotel Sheraton, Ismael Vega, informó que las preocupaciones que presentó la Prhta son las mismas que tienen en su establecimiento.

“Hay que entender que en nuestra operación, desde el año 1997, nos permite operar los casinos 24 horas, especialmente los casinos de San Juan, ya que los tres operamos las 24 horas. Sería un golpe porque tenemos huéspedes como también tenemos visitantes que van a disfrutar de nuestras amenidades en una operación 24/7 y un entretenimiento, que es 24/7 también en muchos casos. La preocupación de Miguel, de identificar al cliente, va más allá de difícil, sino que no es nada de práctico el tratar de identificar los clientes de esa forma”, dijo el gerente.

Según Vega, más del 90 por ciento de su clientela se compone de ciudadanos locales o turistas que se hospedan en otros alojamientos, ajenos al Sheraton. Ahora, con la nueva ordenanza, el casino podría perderse a toda esa clientela que ya no podría acudir a la sala y mucho menos consumir una bebida alcohólica y disfrutar las instalaciones del lugar.

“No podemos decir que los únicos turistas que están jugando en mi casino son turistas que se están quedando en el Sheraton. Nosotros recibimos turistas de varios hoteles aledaños. Entonces, ¿Cuál es la impresión que se va a llevar ese turista? Lo voy a enviar de regreso a su hotel y lo más seguro es que está cerrado ya porque el funcionamiento de esa propiedad cierra antes”, explicó.

Es el mismo caso para el Casino del Mar, en el hotel La Concha, que según su gerente, Sigfrido de Jesús, “es un casino que se ha distinguido por una actividad nocturna bien alta. Nuestras horas de mayor movimiento son en horas de la noche y madrugada”.

En este casino, 80 por ciento de los clientes son locales y un 20 por ciento turistas, según afirmó el gerente.

La nueva ordenanza municipal describe como huésped a individuos registrados en un hotel, con habitación asignada. Mientras, la definición de la Compañía de Turismo incluye a toda persona que se encuentre en los predios de un hospedaje para diversión y disfrutar amenidades como restaurantes, piscinas, bares, tiendas y establecimientos similares. Ese punto es el que genera discordia y hace que sea difícil aunar criterios que satisfagan tanto a las autoridades como a los empresarios del rubro.

El presidente de la Prhta solicitó a la legislatura municipal de San Juan y al alcalde, Miguel Romero, que aclare toda situación, previo a la puesta en vigor de la Ordenanza, que comenzará a 90 días de la fecha de su firma, el pasado 8 de agosto.

La directora de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, Daphne Barbeito, dijo a que el código comienzaa regir en 90 días y “en este tiempo estaremos delineando la estrategia y para la implantación de los esfuerzos que sean necesarios para facilitar los procesos”.

