De cara a su expansión, el Casino Metro amplía su planta de trabajadores

El Casino Metro de Puerto Rico organizará una feria de empleo este viernes.

Puerto Rico.- La administración del Casino Metro en San Juan encabeza una búsqueda entre cientos de aspirantes para cubrir las vacantes laborales disponibles en su establecimiento de juegos de azar, de cara a su próxima expansión.

Con este fin, el viernes 19 de mayo se llevará a cabo una feria de empleo en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones en San Juan, donde se requiere que los aspirantes presenten un currículum actualizado.

El casino informó que las vacantes disponibles son para posiciones de cajeros, contables, auditores, operadores de vigilancia, supervisores de mesas, dealers con o sin experiencia, cajeros, personal de servicio al cliente, meseros, ayudantes de cocina y personal de contabilidad menor.

Ismael Vega, gerente general del Casino Metro, le dijo al medio local Metro: “Nos estamos preparando para nuestra segunda expansión en un periodo de tres años y parte fundamental de esa preparación es el reclutamiento de nuevo talento. Nuestra operación continua en crecimiento, gracias al favor del público”.

Además, el casino puertorriqueño está buscando recursos para su Escuela de Croupiers, un programa gratuito con una duración de dos meses y medio. Para ser admitidos en la Escuela de Croupiers, los candidatos deben tener habilidades matemáticas, ser bilingües, tener más de 18 años y haber completado la escuela secundaria.

“Tenemos hasta 20 cupos para integrar la escuela. La capacitación que ofrecemos es gratuita. Culminada la escuela, los croupiers son certificados por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, que es el entre regulador de los casinos en la isla y reclutados por nosotros”, explicó Vega.

El paquete de beneficios incluye plan médico, plan de retiro, propina, entre otros.

Apuestas deportivas en Casino Metro

En noviembre del año pasado, la Comisión de Juegos de Puerto Rico, autorizó siete nuevas licencias para operar apuestas deportivas presenciales en la isla, entre las que se encontraba una licencia para Casino Metro.

Las licencias de tipo temporal expedidas son Ballers Puerto Rico Sportsbook LLC, Liberman Media Group Gaming LLC (LMG) y CCHPR Hospitality, LLC (Casino Metro) en la categoría de operadores de apuestas deportivas.

Mientras que, como proveedores de servicios, fueron autorizadas Swish Analytics Puerto Rico Inc. y US Integrity Inc. de manera permanente y Continent 8 Technologies PR LLC de forma temporal. Como proveedor de plataforma de tecnología, se le concedió temporalmente a Caesars Digital PR, Inc.

En febrero, la comisión otorgó la primera licencia para apuestas presenciales a Casino del Mar en el Hotel La Concha.

Aún no hay novedades acerca del desembarco de las apuestas deportivas virtuales en Puerto Rico.