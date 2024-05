Cruces por la reapertura de la investigación judicial contra casas de apuestas online en Chile

Mientras que Marina del Sol y Dreams celebran la decisión, las empresas señaladas por la investigación consideran que “es solo para desarrollar diligencias pendientes”.

Chile.- Tras conocerse la decisión de la Justicia chilena de reabrir la investigación contra las casas de apuestas online, las partes involucradas expresaron sus posturas al respecto .

La semana pasada, el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago informó que acogió la solicitud de los querellantes, en torno a la necesidad de realizar nuevas diligencias antes de concretar el cierre del expediente judicial.

La petición para ordenar la reapertura del caso se fundó principalmente en que, a juicio de los demandantes, las casas de apuestas han incurrido en hechos que configuran el delito de explotación ilegal de loterías y juegos de azar.

Además de ordenar la reapertura de la causa, ahora deberán practicarse, dentro de los 180 días que se otorgaron de plazo ampliado, una serie de diligencias pedidas por Marina del Sol, Polla Chilena y San Francisco Investment (Monticello).

Esta situación fue celebrada por los casinos físicos. En diálogo con el medio local BioBio, el representante del Casino Dreams Monticello en esta causa, el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, valoró lo resuelto por la justicia y afirmó que “esta resolución del Tribunal es muy importante porque fija el criterio correcto”.

“Las apuestas online son ilegales, no están permitidas en nuestro país y, por lo tanto, estos hechos deben ser profundamente investigados», precisó y agregó: «Es por eso que el tribunal ordenó a la Fiscalía readquirir la causa y continuar con las investigaciones”.

Por su parte, los abogados de los Casinos Marina del Sol, el estudio Espinoza & Heskia, comentaron: “Es una resolución que nos deja satisfechos. El juez ordenó reabrir la investigación y resolvió que todas las diligencias de investigación que hemos pedido como querellantes son pertinentes y están destinadas a establecer la existencia del delito, a diferencia de lo que plantearon los representantes de los casinos ilegales online en la audiencia”.

Y concluyeron: “Esperamos que, con esta resolución, sumada al pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema sobre los juegos de azar en línea, las denuncias de la Superintendencia de Casinos y Juegos y del Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía acelere esta investigación y persiga a los autores de estos hechos delictuales”.

En ese sentido, la empresaria María Soledad Ramírez, accionista del Club Hípico de Santiago y quien también es querellante, destacó lo “razonable y pertinente” de la decisión del tribunal. “Esto significa que vamos a poder seguir avanzando, ya que estábamos justamente en una situación en que efectivamente había ya bastantes indicios sobre personas en Chile que tenían relaciones y vínculos con estas casas de apuestas online”, concluyó.

Sin embargo, desde las casas de apuestas investigadas le quitaron relevancia a la decisión del tribunal afirmando que dicho fallo “es solo para desarrollar diligencias pendientes” y que el Ministerio Público ya comunicó, en su momento, su disposición de “no perseverar” en el caso.

“Se trata de una situación procesal que responde a la necesidad de cerrar diligencias pendientes. Es una situación completamente formal por cuanto la Decisión de No Perseverar es una decisión ya tomada y comunicada por el Ministerio Público, dentro de sus facultades exclusivas”, expresaron en un comunicado.

Las plataformas advirtieron que “los criterios de persecución penal los fija única y exclusivamente el Ministerio Público, no el Poder Judicial, y esta decisión de no perseverar no está sujeta a una autorización ni ratificación judicial, sino que es autónoma”.

A partir de ello, la agrupación que tiene como vocero al abogado Carlos Baeza afirmó que una vez transcurridos los seis meses otorgados por el juzgado para concluir las diligencias, la causa será archivada se hayan cumplido estas o no.

A su vez, recordaron que más allá de la decisión de no perseverar como el camino procesal para cerrar esta investigación, el Ministerio Público ha manifestado públicamente su opinión respecto a que las apuestas en línea no se encuentran incluidas en los tipos penales de juego ilegal que consagran los artículos 274 y siguientes del Código Penal.

En esta línea, remarcaron que el Ministerio Público ya emitió un pronunciamiento y fijó claramente su posición respecto a este tema, tanto en las instancias judiciales como en el Congreso.

Por último, señalaron que dicha decisión de la fiscalía “tiene un impacto positivo para la industria, confirmando la legalidad de la operación de las plataformas de apuestas en línea en Chile, sin perjuicio que todos coincidimos en la necesidad de una regulación moderna que proteja a los usuarios y genere recaudación fiscal”.

“Se confirma la postura sostenida por los operadores de estas plataformas, respaldada por numerosos informes legales, respecto a que la operación de plataformas de apuestas en línea no constituye un delito en Chile”, concluyeron.