CGS Recife 2024 começa nesta quinta-feira (29) com debates sobre iGaming no país

Um dos palestrantes do evento será José Francisco Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda.

Pernambuco.- Começa nesta quinta-feira (29), o CGS Recife 2024, um dos principais eventos internacionais do setor de iGaming. A conferência será realizada no Recife Expo Center, na capital pernambucana, até a sexta-feira (30). Estão previstos painéis com convidados especialistas no setor de apostas esportiva e jogos online, entre outros jogos de azar.

O primeiro debate a ser promovido será “Avanços na regulamentação do iGaming e apostas esportivas“, que será ministrado José Francisco Manssur, que foi assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, e atualmente é sócio do escritório CSMV Advogados. Manssur foi um dos mais atuantes na elaboração das regras vigentes da legislação de apostas de quota fixa no Brasil.

“Feiras como a CGS que tem o intuito de reunir os principais players do mercado e discutir novidades contribuem para o desenvolvimento do segmento gerando novas ideias e trazendo novidades que possam ser aproveitadas no futuro”, comentou Manssur sobre a expectativa para a conferência.

“Para além de falar sobre os avanços e a importância da regulamentação deste universo das bets no Brasil, o momento exige que tratemos de temas como a unidade de todo o segmento para o diálogo com a sociedade sobre o mercado de apostas no Brasil, já que a indústria está sofrendo fortes ataques. Precisamos dizer que de 2018 a 2023 operadores de apostas agiram livremente no Brasil”, continuou o advogado.

“Agora, existem mecanismos para o recolhimento de impostos e destinações sociais devidas. As apostas serão uma atividade econômica que vai gerar empregos e movimentar a economia. Além disso, a regulação trouxe elementos para combater os efeitos negativos deste universo como, por exemplo, o vício”, concluiu Manssur.

Para esse painel, também foram convidados Valter Delfraro, Government Relations and BDE da GLI, Hugo Baungartnerr, COO do Aposta Ganha, e Fernanda Lima, advogada da Maia Yoshiyasu Advogados. A mediação será de André Neves, CCO da Salsa Technology.

Entre outros temas importantes que serão abordados, estão “Evolução dos jogos de cassino e seu impacto na eventual lei de cassinos e bingos”, “Evolução dos jogos online e apostas em eventos esportivos e seu impacto na regulamentação do mercado brasileiro pelo governo federal e estaduais” e o “Impacto econômico e social da regulamentação das loterias, incluindo aspectos de territorialidade”.

