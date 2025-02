Vitali Matsukevich, SOFTSWISS: “Oferecemos um conjunto abrangente de soluções projetadas para aprimorar a experiência do jogador”

O diretor de operações da SOFTSWISS faz um balanço do crescimento da marca e das conquistas alcançadas nos últimos anos.

Entrevista exclusiva.- O diretor de operações da SOFTSWISS, Vitali Matsukevich, concedeu uma entrevista exclusiva para a Focus Gaming News, onde comentou sobre as conquistas que a empresa alcançou nos últimos anos, como a companhia expandiu sua atuação em dezenas de países e sobre os trunfos da SOFTSWISS para atrair e reter os clientes.

A SOFTSWISS celebrou recentemente o 12º aniversário do seu principal produto, a plataforma de cassino. Conte-nos mais sobre suas conquistas recentes.

Em 2024, vimos um aumento anual de 44% no GGR da Casino Platform, juntamente com um aumento de 23,7% no número de marcas que ela alimenta. Expandindo-nos globalmente, garantimos a certificação na África do Sul e agora a Casino Platform opera em vários mercados regulamentados. Para apoiar este crescimento, a equipa expandiu-se para mais de 400 profissionais que trabalham em 19 países.

Fomos homenageados com sete prêmios do setor nos últimos anos, incluindo Melhor Provedor de Plataforma. A nossa plataforma de cassino aprimora continuamente o envolvimento dos jogadores com recursos como Loja de Produtos, Bate-papo dos Jogadores, Raspadinhas e Histórias de Cassino, reforçando sua liderança na indústria de iGaming.

De acordo com a última pesquisa da Kantar, uma agência líder global de análise, a Casino Platform recebeu uma pontuação de satisfação de 7,4 de 10, enquanto o suporte ao cliente obteve uma classificação ainda mais alta de 7,8, marcando um aumento de meio ponto em relação a 2022.

Com base na última pesquisa da Kantar, quais características principais as operadoras priorizam em uma plataforma de cassino e como a SOFTSWISS atende a essas necessidades?

De acordo com os operadores de iGaming, as cinco características mais essenciais de um software de plataforma de cassino são flexibilidade nas configurações de back-office, monitorização robusta da infraestrutura e tolerância a falhas, relatórios abrangentes de marketing e estatísticas, um sistema CRM altamente adaptável e suporte para vários sistemas de pagamento. Mais de 80% dos entrevistados enfatizaram a importância da flexibilidade, da personalização e de um conjunto diversificado de recursos, não apenas nas plataformas de cassino, mas também nas soluções de pagamento, marketing de afiliados e gamificação.

A SOFTSWISS se destaca por atender a essas expectativas ao oferecer uma plataforma que garante adaptabilidade funcional e escalabilidade de negócios perfeita. Os operadores valorizam a eficiência da equipe da Casino Platform na resolução de problemas técnicos, processos transparentes e uma abordagem colaborativa que acomoda suas necessidades comerciais exclusivas. Refinando continuamente a nossa tecnologia e serviços, equipamos os operadores com as ferramentas de que necessitam para aumentarem as suas receitas, permanecerem à frente da concorrência e gerirem os seus negócios sem problemas. Garantimos que eles tenham uma plataforma estável, adaptável e de ponta para ter sucesso.

Com base na sua experiência, como as operadoras devem decidir entre suporte ao cliente interno e terceirizado?

A decisão entre suporte ao cliente interno e terceirizado depende das prioridades, do orçamento e da estratégia de longo prazo da operadora. Gerenciar o suporte internamente dá às empresas maior controle, garante o alinhamento com seus valores e promove profundo conhecimento do produto, levando a interações mais personalizadas e eficazes com os clientes. No entanto, requer investimentos significativos em contratação, treinamento e infraestrutura, tornando-se uma escolha que exige muitos recursos.

Por outro lado, a terceirização pode reduzir os custos quase pela metade, ao mesmo tempo que dá às empresas a flexibilidade de aumentar ou diminuir o suporte com base na demanda. Também libera recursos internos para se concentrarem nas principais áreas de negócios. No entanto, isso pode ocorrer ao custo de uma supervisão menos direta e de um toque potencialmente menos pessoal.

Um modelo híbrido pode oferecer o melhor dos dois mundos, mantendo o controle sobre os principais aspectos do atendimento ao cliente e ao mesmo tempo utilizando expertise externa para obter eficiência. Em última análise, os operadores devem avaliar os seus planos de crescimento, restrições orçamentais e expectativas de qualidade de serviço para determinar a melhor abordagem.

O que distingue os serviços gerenciados da SOFTSWISS na indústria de iGaming?

O que diferencia os Serviços Gerenciados da SOFTSWISS é uma abordagem interna abrangente para suporte iGaming. Oferecemos um conjunto abrangente de soluções projetadas para aprimorar a experiência do jogador e a eficiência operacional. Nossas equipes são especializadas no suporte às nossas plataformas de Cassino e Apostas Esportivas, garantindo interações perfeitas entre os jogadores e operações diárias tranquilas.

A equipe de suporte de primeira linha atende às dúvidas dos jogadores por meio de chat ao vivo e e-mail, realiza verificações KYC, processa pagamentos e até recomenda jogos e promoções. A equipe Antifraude trabalha proativamente para detectar e prevenir atividades fraudulentas relacionadas a pagamentos, jogabilidade, bônus e procedimentos de verificação.

Além disso, a SOFTSWISS oferece suporte VIP ao jogador, que garante uma abordagem personalizada para clientes de alto valor para promover a lealdade e o envolvimento. As equipes de retenção e reativação de jogadores ajudam as operadoras a manter bases de usuários ativas e a trazer de volta jogadores inativos por meio de campanhas direcionadas. Os serviços de gerenciamento de conteúdo mantêm as plataformas atualizadas, envolventes e alinhadas com as preferências dos jogadores.

Ao oferecer esses serviços, a SOFTSWISS capacita as operadoras a oferecer uma experiência de jogador perfeita e envolvente, ao mesmo tempo que aumenta o desempenho financeiro e fortalece a segurança.

Quais são as estratégias mais eficazes para aumentar a lealdade e o envolvimento dos jogadores no iGaming?

A personalização é a chave para a retenção. A análise orientada por IA permite que as operadoras personalizem promoções e ofertas com base no comportamento do jogador, criando uma experiência mais envolvente e personalizada. Os programas de fidelidade VIP fortalecem ainda mais a retenção, recompensando jogadores de alto valor com vantagens exclusivas, conteúdo premium e suporte dedicado, promovendo um sentimento de apreciação e compromisso de longo prazo.

Outro fator chave é um forte foco no jogo responsável. Oferecer aos jogadores as ferramentas para definir limites de depósito e sessão ou autoexclusão não apenas promove jogos de azar mais seguros, mas também cria confiança e relacionamentos de longo prazo com os jogadores. Quando os jogadores sabem que estão no controle, eles se sentem mais confiantes em permanecer com uma marca.

Os recursos sociais também desempenham um grande papel. Os bate-papos no jogo e as interações orientadas pela comunidade criam um sentimento de pertencimento, tornando o jogo mais do que apenas jogar – torna-se uma experiência à qual os jogadores desejam retornar.

Além disso, pagamentos descomplicados fazem uma grande diferença para manter os jogadores satisfeitos. Transações rápidas e uma ampla gama de opções de pagamento, como carteiras digitais e criptomoedas, significam que os jogadores podem depositar e sacar dinheiro facilmente, sem frustrações ou atrasos. Quando os pagamentos são contínuos, os jogadores podem se concentrar em aproveitar o jogo, em vez de se preocupar em como acessar seus fundos.

Ao combinar essas estratégias, as operadoras podem construir uma lealdade mais forte dos jogadores e, ao mesmo tempo, criar uma experiência de jogo segura, contínua e verdadeiramente agradável.

