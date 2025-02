SOFTSWISS lança a campanha “Better Together Month” para fortalecer o espírito de equipe e a cultura corporativa

Ao longo do mês, a empresa organizou uma série de atividades para celebrar a diversidade e a inclusão.

Comunicado de imprensa.- Neste mês de fevereiro, a empresa internacional de tecnologia SOFTSWISS lançou o Better Together Month, uma iniciativa para fortalecer a cultura corporativa e o espírito de equipe. Ao longo do mês, a empresa organiza uma série de atividades para promover colaboração, valorização e networking informal, combinando desafios interativos, encontros sociais e experiências culturais que celebram a diversidade e a inclusão.

Na visão da empresa, os benefícios do Better Together Month são como um investimento de longo prazo para gerar um ambiente de trabalho forte e colaborativo. A iniciativa prospera nos vários centros de desenvolvimento da empresa, onde as equipes continuam a crescer. No último ano, o número de especialistas trabalhando nos produtos SOFTSWISS aumentou 21%, tornando a comunicação interna e a coesão da equipe uma prioridade fundamental.

A iniciativa começou com o Active Together Challenge, que incentivou a equipe a partilhar as suas atividades físicas preferidas nas redes sociais e a convidar outros colegas a aderir. Para ajudar as equipes a se conectarem em um ambiente de trabalho híbrido, o Donut Bot organizou encontros casuais aleatórios entre seus seguidores na plataforma virtual Slack, facilitando o networking informal.

Valentina Bagniya, CMO da SOFTSWISS, comenta: “Na SOFTSWISS, entendemos que o nosso sucesso se baseia na dedicação e colaboração de mais de 2.000 funcionários em todas as localidades. O Better Together Month é a nossa forma de reconhecer essa união, promovendo um ambiente onde todos se sintam valorizados e conectados. Ao criar iniciativas que vão além das celebrações corporativas tradicionais, reforçamos o nosso compromisso com uma cultura que prioriza as pessoas.”

No meio do mês, o Friendship & Gratitude Day reuniu as equipes para uma celebração especial focada na valorização e na conexão. Algumas “Telas de Gratidão” foram instaladas nos principais escritórios, convidando os colegas a compartilhar palavras de incentivo e agradecimentos uns com os outros.

O mês termina com a Treat Thursday, uma celebração das tradições locais em diferentes regiões. Na Polônia, os especialistas locais assinalam o Tłusty Czwartek (Quinta-feira Gorda) compartilhando doces e fortalecendo os laços da equipe. Na Geórgia, as equipas celebram a Maslenitsa, abraçando a rica herança cultural do país.

Ao honrar os costumes regionais, a SOFTSWISS e os seus parceiros locais reforçam o seu compromisso de criar um local de trabalho inclusivo e culturalmente consciente, onde as tradições unem as equipes, independentemente da geografia. Para saber mais sobre como a empresa promove seus valores fundamentais e cultura forte, conheça a equipe da SOFTSWISS no SBC Summit Rio, de 25 a 27 de fevereiro.

