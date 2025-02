Agregador de Jogos da SOFTSWISS ultrapassa 27.800 jogos

Os dados destacam a expansão da plataforma no setor de iGaming.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, empresa fornecedora de software para o setor de iGaming, divulgou novos dados sobre o desempenho do seu Agregador de Jogos. Segundo a empresa, a plataforma conta atualmente com 27.800 jogos de mais de 280 provedores. Os números reforçam a expansão do serviço, que se posiciona como um dos principais hubs de conteúdo do setor.

A expansão contínua, tanto em qualidade quanto em quantidade, é uma das principais prioridades do Agregador de Jogos da SOFTSWISS. Com sua presença global, a plataforma atende às preferências dos jogadores em diferentes regiões, garantindo conformidade com diversas regulamentações locais.

Veja também: SOFTSWISS estreia como fornecedor certificado de iGaming no SBC Summit Rio 2025

A localização é um fator essencial para o sucesso no iGaming, conforme apontado no recente Relatório de Tendências de iGaming. Para atender a essa demanda, a SOFTSWISS ampliou significativamente sua seleção de jogos, alcançando um crescimento de 67% no portfólio em 2024 em comparação com 2023.

Em 2024, a Contagem Total de Apostas realizadas por meio do Agregador de Jogos aumentou quase cinco vezes em relação a 2023, acompanhando um forte crescimento na Soma de Apostas por Trimestre. Esse avanço destaca a alta demanda pelo produto e sua liderança no setor.

A SOFTSWISS oferece 99,999% de uptime, garantindo operação contínua e confiável para seus parceiros, demonstrando sua expertise em tecnologia. Como resultado, um número crescente de operadores escolheu o Agregador de Jogos como solução preferida. O número de marcas que lançaram o produto em 2024 aumentou 33% em relação a 2023.

Veja também: Campanha de marketing e atendimento ao cliente da SOFTSWISS são reconhecidos como os melhores do setor de iGaming

Além disso, o Agregador de Jogos segue expandindo sua presença global. Recentemente, o Agregador de Jogos da SOFTSWISS se tornou o primeiro a obter certificação nos mercados do Brasil e do Peru, um marco importante em sua estratégia de crescimento internacional.

“Este foi um ano excepcional para nossa equipe”, afirma Alena Bekus, Vice-Chefe do Agregador de Jogos da SOFTSWISS. “Nós alcançamos marcos importantes e estamos empolgados com o que está por vir. Nossos números falam por si, mas o que realmente nos define é o compromisso com a inovação contínua. Nossa filosofia é simples: nunca parar, sempre avançar. Estamos focados em aprimorar nosso produto, lançar novos recursos para aumentar o engajamento dos jogadores e garantir que os principais provedores de jogos e operadores continuem escolhendo a SOFTSWISS como parceira de confiança.”

De acordo com uma pesquisa realizada pela Kantar em novembro de 2024, o Agregador de Jogos da SOFTSWISS recebeu nota 8,1 de 10 em satisfação dos clientes, reforçando sua reputação como uma solução confiável e líder no setor.

A equipe da SOFTSWISS informou que estará disponível para discutir parcerias no Brasil e em outros mercados durante o SBC Summit Rio, de 25 a 27 de fevereiro.