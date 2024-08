Vice-presidente da Hard Rock afirma que empresa está pronta para investir no Brasil

Empresa está construindo três hotéis no Brasil que podem receber cassinos no futuro.

A empresa planeja uma significativa expansão no país.

São Paulo.- O vice-presidente da Hard Rock International, Alex W. Pariente, deu uma entrevista ao site Pantrotas durante evento em São Paulo (SP), na segunda-feira (26). O executivo afirmou que a empresa está pronta para investir em resorts com cassinos no Brasil.

Segundo Pariente, a Hard Rock planeja uma significativa expansão no país com uma abordagem multifacetada, com investimentos em hotéis, mas também em potenciais cassinos, apostas e jogos online. Por isso, a companhia está acompanhando o projeto de lei que pode legalizar jogos de azar no Brasil.

Alex contou ainda que a empresa está comprometida em colaborar com a regulamentação dos jogos de azar no Brasil. “O melhor modelo é o que o povo brasileiro escolher. Fazer uma legislação o mais horizontal possível resulta no maior benefício. Acho importante podermos colaborar com nossa experiência ao redor do mundo, para mostrar como essa legalização ocorreu em outros locais, fazer a conscientização do que é o jogo como entretenimento“, disse.

A Hard Rock está construindo um hotel no valor de R$ 1 bilhão na cidade de Gramado (RS). O empreendimento ficará em uma área de 14 hectares e terá 15 prédios. A previsão é que a primeira etapa seja entregue no final de 2027. O hotel possuí um espaço onde poderá ser instalado um cassino caso a legalização do jogos seja aprovada. Além de Gramado, a Hard Rock está construindo hotéis nas cidades de Fortaleza (CE) e Sertanópolis (PR).

