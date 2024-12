Vibra Solutions integra conteúdos da Ortiz Gaming

Fundada há 20 anos no Brasil, a empresa é reconhecida pela qualidade de seus jogos e serviços para cassinos e plataformas online. (Imagem: Divulgação)

Desenvolvedora de plataformas líder na América Latina adiciona renomado fornecedor de jogos terrestres e online à sua ampla rede de parceiros

Comunicado de imprensa.- A Vibra Solutions, desenvolvedora de plataformas de destaque na América Latina, integrou o renomado portfólio de bingo terrestre e online da Ortiz Gaming à sua extensa rede de parceiros premium de terceiros.

Os clientes da plataforma Vibra Solutions agora terão acesso à vasta biblioteca de conteúdos da Ortiz Gaming, construída ao longo de mais de duas décadas. Esse portfólio inclui conteúdos de videobingo projetados especificamente para diversos mercados regulados.

A Ortiz Gaming é uma desenvolvedora multinacional de jogos eletrônicos de bingo e conteúdos online, além de operar instalações de jogos em vários países da Europa, Ásia e América Latina. Fundada há 20 anos no Brasil, a empresa é reconhecida por oferecer jogos e serviços de alta qualidade para cassinos físicos e plataformas online.

A biblioteca diversificada de conteúdos da plataforma Vibra Solutions, agora reforçada com a adição dos conteúdos da Ortiz Gaming, oferece uma ampla gama de slots, jogos de mesa, videobingo, raspadinhas digitais e uma nova série de jogos rápidos que têm atraído uma nova geração de jogadores com apostas em dinheiro real.

Os produtos da Vibra Solutions concentram-se em três áreas principais:

Uma plataforma de apostas esportivas e cassino com múltiplos níveis de personalização e flexibilidade;

Uma plataforma de agregação de conteúdos que inclui os provedores de jogos mais populares da indústria, como slots, jogos de crash, jogos de mesa, cassinos ao vivo e loterias;

Uma plataforma de terminais eletrônicos de jogos (EGM) de última geração, permitindo que os operadores distribuam esses produtos por meio de terminais físicos.

Nos últimos meses, marcas líderes em toda a região implementaram as soluções da Vibra Solutions, utilizando o seu software flexível e personalizável para criar plataformas avançadas e sob medida que atendem às suas necessidades específicas. Cada cliente recebeu tecnologia personalizada, desenvolvida para suas exigências, além de um suporte dedicado por parte da equipe Vibra Solutions.

Federico Saini, Diretor Comercial da Vibra Gaming, comentou:“A Ortiz é um dos fornecedores de conteúdo mais conhecidos e respeitados do setor, com raízes, assim como a Vibra Gaming, na América Latina, oferecendo conteúdo de videobingo terrestre e online de alta qualidade. Temos muito em comum e estamos muito felizes em fazer essa parceria com a equipe da Ortiz.”

Elias Liberas, Vice-Presidente de Vendas da Ortiz Gaming, acrescentou: “A Vibra Gaming é uma fornecedora que temos acompanhado de perto devido ao seu diversificado conteúdo online proprietário, seu rápido crescimento e ampla penetração no mercado latino-americano, além de sua equipe de especialistas cujo conhecimento em iGaming é incomparável. Estamos ansiosos para trabalhar juntos.”