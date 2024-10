Transmissão do Brasileirão 2025: Record fecha cotas de patrocínio com duas casas de apostas

As operadoras Sportingbet e EstrelaBet vão anunciar durante as transmissões da Série A.

O canal de televisão Record adquiriu parte dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série A de 2025. A emissora anunciou que já fechou algumas cotas de patrocínio para a exibição dos jogos da principal competição do futebol nacional. Entre as parcerias comerciais confirmadas estão as casas de apostas Sportingbet e EstrelaBet.

De acordo com o site Meio & Mensagem, a Heineken, General Motors (GM) e Burger King são outras das marcas que vão anunciar nos intervalos dos jogos na Record. Há ainda outras companhias negociando as cotas restantes.

A Record adquiriu os direitos de transmissão das partidas em casa dos clubes que fazem parte da a Liga Forte União (LFU), que é composta por times como o Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.

A emissora de TV garantiu os direitos da LFU até o ano de 2027 e vai exibir 38 partidas do Brasileirão por ano. O acordo contempla a TV aberta e ainda transmissões em suas plataformas digitais.

“A chegada do Brasileirão representa uma revolução na história da transmissão do futebol na televisão brasileira e da Record. Esse acordo potencializa o alcance do campeonato para os amantes do futebol”, comentou o CEO da Record, Marcus Vinicius Vieira.

O canal contratou uma equipe com nomes famosos do jornalismo esportivo do país, incluindo o narrador Cléber Machado e os comentaristas Maurício Noriega e o ex-jogador Muller, além de Paloma Tocci, Bruno Laurence e Duda Gonçalves.

Além de negociar com a Record, a LFU também vendeu os direitos de transmissão para o canal do Youtube Cazé TV. Os jogos dos demais clubes serão exibidos pela Globo e suas plataformas digitais.

