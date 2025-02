“Todos Querem Jogar”: Saiba quando será lançada a casa de apostas do Grupo Silvo Santos

Empresa já efetuou o pagamento da outorga para obter ado governo federal a licença de operação.

O Grupo Silvio Santos anunciou que efetuou o pagamento dos R$ 30 milhões (USD 6 milhões) de outorga ao governo para operar legalmente com a casa de apostas Todos Querem Jogar. Em nota, empresa informou que o lançamento da plataforma será no segundo semestre de 2025.

A TQJ, como é conhecida, conta com a parceria da Sisan Participações, empresa vinculada à holding da família Abravanel. O projeto será desenvolvido em colaboração com a OpenBet, fornecedora de tecnologia e serviços de apostas do Endeavor Group Holdings, do Reino Unido.

O Grupo Silvio Santos é o terceiro grupo de mídia com TV no Brasil a lançar uma casa de apostas. Antes, Globo e MGM firmaram parceria para uma bet, e a Band lançou a Bandbet.

Veja a nota enviada pela empresa

“A TQJ (Todos Querem Jogar) tem a participação societária da Sisan Participações, empresa do Grupo Silvio Santos, e teve seu pedido de licença aprovado para operação a partir de 2025, seguindo a nova regulamentação de apostas e jogos no Brasil. Atendendo a todas as orientações e portarias do Ministério da Fazenda. A previsão para o início da operação é para o segundo semestre deste ano.

A TQJ está comprometida em cumprir todas as exigências legais e operacionais, reforçando seu compromisso com a integridade, a proteção dos apostadores e regras rígidas de jogo responsável. O objetivo é criar uma experiência de entretenimento oferecendo apostas seguras, transparentes e responsáveis para os consumidores brasileiros”.