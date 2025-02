BetMGM Brasil: Plataforma de apostas online da MGM Resorts em parceria com o Grupo Globo é lançada

Site de apostas já está no ar (Imagem: Reprodução )

Site conta com a oferta de apostas esportivas, jogos de cassino e cassino ao vivo, com transmissão em tempo real.

A MGM Resorts International anunciou, nesta terça-feira (4), o lançamento oficial da BetMGM Brasil, sua plataforma de apostas esportivas e jogos online, em parceria com o Grupo Globo. Com mais de mil jogos disponíveis, a plataforma estava em fase de soft-launch desde 10 de janeiro e será brevemente disponibilizada nas lojas de aplicativos móveis.

A empresa recebeu, no dia 31 de dezembro de 2024, a licença definitiva da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF). A operação será conduzida por meio de uma joint venture entre a MGM e o Grupo Globo.

A plataforma BetMGM Brasil incluirá três categorias principais: apostas esportivas, jogos de cassino e cassino ao vivo, com transmissões ao vivo. O objetivo da MGM Resorts é nacionalizar a plataforma já utilizada globalmente, mantendo a mesma tecnologia, mas com produtos licenciados pelo Grupo Globo para o público brasileiro.

Almir Silva, CEO da BetMGM Brasil, revelou que a empresa está desenvolvendo um jogo de caça-níqueis online com inspiração no Cartola FC, o popular fantasy game de futebol da Globo. “Pode ser feito amanhã, por exemplo, com uma novela que seja um hit”, comentou Silva ao InfoMoney.

A empresa também prepara uma série de campanhas publicitárias para o lançamento da BetMGM Brasil, com início previsto para 13 de fevereiro. As ações de marketing incluirão mídia out of home, televisão aberta e fechada, rádio, cinema e até Spotify.

A estratégia da MGM é aproveitar a vasta audiência do Grupo Globo para atrair novos clientes e aumentar a presença da marca. Usuários que já possuem contas em outros serviços do grupo poderão usar as mesmas credenciais para realizar o cadastro na plataforma, tornando o processo mais ágil.

Segundo Almir Silva, a empresa buscará um posicionamento agressivo em sua publicidade dentro do Grupo Globo. “Acho que a gente vai estar no nível dos principais [anunciantes], mas eu não cravaria que nós somos os principais”, destacou o CEO.

A joint venture com o Grupo Globo é uma peça-chave na estratégia de expansão da MGM Resorts, e, embora a empresa tenha sinalizado uma desaceleração nas aquisições internacionais, a possibilidade de compras no Brasil ainda não está descartada. De acordo com Silva, o grupo é grande, e aquisições são uma maneira natural de ampliar a participação de mercado.