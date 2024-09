“Todos Querem Jogar”: casa de apostas do Grupo Sílvio Santos já tem nome definido

Plataforma será lançada em 2025 em parceria com a fornecedora de tecnologia OpenBet.

São Paulo.- O Grupo Silvio Santos anunciou nesta segunda-feira (23) que sua casa de apostas, que será lançada em 2025, se chamará Todos Querem Jogar (TQJ). O grupo já havia solicitado ao Governo Federal a autorização para operar a plataforma no dia 20 de agosto.

O grupo anunciou que o projeto terá a parceria da OpenBet, fornecedor de tecnologia e serviços de apostas esportivas, parte do Endeavor Group Holdings, da Inglaterra. O objetivo é utilizar o SBT como veículo para impulsionar os negócios.

Conforme nota emitida pelo grupo, o ecossistema de apostas da OpenBet ajudará a TQJ a processar grandes volumes de tráfego durante eventos esportivos sem interrupções. Além disso, permitirá à plataforma oferecer jogos de cassino online (iGaming).

A OpenBet também destacou que o sportsbook da TQJ será “fortalecido com a experiência imersiva do BetBuilder, que permite aos jogadores criarem apostas personalizadas e ajustarem sua experiência de apostas. Os Serviços de Negociação Gerenciada da OpenBet garantirão operações seguras e contínuas por meio de sua gestão de risco 24/7 e orientação especializada”.

Também foi anunciada uma nova tecnologia antilavagem de dinheiro da Neccton, que contará com o OpenBet Locator™, uma solução de geolocalização baseada na Amazon Web Services (AWS). Isso garantirá que a operadora atenda aos rigorosos requisitos regulatórios do Brasil.

José Roberto Maciel, CEO do Grupo Silvio Santos, acredita que a parceria com a OpenBet levará a TQJ ao topo do mercado de apostas regulamentado no Brasil, destacando as colaborações anteriores da OpenBet com marcas como Sky Bet e TheScore Bet.

“Considerando a herança do OpenBet de trabalhar ao lado de marcas icônicas de entretenimento de mídia e organizações estatais, a TQJ está firmemente posicionada para liderar o caminho no Brasil, oferecendo jogos responsáveis, além do que é exigido pela legislação e novas experiências de produtos que capturarão a imaginação dos jogadores”, disse Maciel.

O CEO da OpenBet, Jordan Levin, também comentou sobre a parceria, destacando que “O GTrupo Silvio Santos é um grupo icônico no setor de entretenimento do Brasil, e estamos realmente honrados por termos sido escolhidos para impulsionar sua marca de apostas esportivas e jogos”, afirmou.

Levin concluiu dizendo que com o renomado legado da OpenBet e do Grupo Silvio Santos, a empresa está bem posicionada para “oferecer uma experiência de apostas envolvente e responsável, impactando positivamente o mercado regulado do Brasil”

“A OpenBet estabelece os mais altos padrões na entrega de operações de apostas conformes, o que está atraindo grande interesse das principais organizações de entretenimento do Brasil, como demonstrado com este mais recente acordo”, acrescentou Jordan Levin.