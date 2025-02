BandBet: site de apostas online do Grupo Bandeirantes é lançado oficialmente

Plataforma é resultado de parceria entre o grupo de comunicação e a Openbet, empresa especializada em serviços de apostas.

A BandBet, plataforma de apostas online do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi lançada oficialmente nesta semana. O serviço disponibiliza mais de 30 modalidades esportivas, além de jogos online, incluindo mais de 400 cassinos ao vivo.

O Grupo Bandeirantes licenciou a marca BandBet e contratou a assessoria financeira do BTG Pactual. A equipe do banco de investimentos intermediou a parceria entre a Band e a OpenBet, empresa especializada em tecnologia e serviços para apostas.

“A marca BandBet reflete toda a credibilidade, valores e reputação que o Grupo Bandeirantes tem há mais de 80 anos”, disse Ricardo Bianco, integrante do conselho da BandBet.

“O mercado brasileiro realmente tem muito potencial, já que as pessoas amam esportes por aqui. A nova legislação é transparente, séria e ajuda a garantir o profissionalismo do setor”, afirmou Jordan Levin, CEO da OpenBet.

A BandBet obteve aprovação após atender a todas as exigências da regulamentação do mercado estabelecida pelo Ministério da Fazenda. Além disso, programas da Band continuam a manter parcerias com outras casas de apostas reguladas.

De acordo com o Grupo Bandeirantes, uma central de atendimento foi estabelecida em São Paulo para oferecer suporte 24 horas por dia aos clientes da BandBet em todo o país. Os apostadores podem entrar em contato com a equipe para esclarecer dúvidas e receber auxílio em operações. A empresa também conta com um setor dedicado a monitorar o comportamento dos jogadores, identificando rapidamente aqueles com perfil compulsivo.