TaDa Gaming confirma participação e patrocínio na SiGMA Africa 2025

Empresa apresentará seu portfólio de jogos e estratégias para o mercado africano durante o evento em março.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming confirmou sua participação como patrocinadora e expositora na SiGMA Africa 2025, evento que será realizado entre 10 e 12 de março no Sun Exhibits, Grand West Casino and Entertainment World, na Cidade do Cabo, África do Sul. Esta será a primeira vez que a empresa marcará presença na conferência.

O evento reunirá 2.500 delegados, 350 afiliados e líderes do setor, promovendo debates, painéis e oportunidades de networking voltadas para o crescimento do iGaming no continente africano.

Veja também: TaDa Gaming obtém nova certificação para operação no Brasil





A TaDa Gaming estará presente no estande 22G, onde apresentará seu portfólio de jogos, incluindo slots, jogos de mesa e ferramentas de gamificação, como GiftCode e WINCARD, ambas voltadas para aumentar a interação dos jogadores. O GiftCode agora também pode ser utilizado em jogos de pesca e tiro, permitindo que os jogadores recebam munição gratuita como recompensa.

A empresa anunciou recentemente uma parceria com a operadora betPawa, possibilitando a ampliação de sua presença no mercado africano. Seguindo sua estratégia de adaptação a diferentes mercados locais, a TaDa tem ajustado seus produtos para atender às preferências regionais. Entre as otimizações, destacam-se a redução no tempo de carregamento dos jogos e o desenvolvimento de títulos mais leves para dispositivos móveis. Os jogos da linha TriLuck™, incluindo 3 Coin Treasures e Fortune Gems, já registram popularidade em diversos países da região.

Veja também:TaDa Gaming lança Treasure Quest, jogo de slot com multiplicadores acumulados e tema Maia

Ray Lee, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming, declarou: “A TaDa Gaming tem o prazer de patrocinar este evento tão importante e estamos confiantes de que a SiGMA Africa 2025 trará oportunidades valiosas. O mercado de iGaming na África está em plena expansão, mas também apresenta desafios. Nossa combinação de conhecimento estratégico local, inovação tecnológica e adaptação regulatória nos permite oferecer operações bem-sucedidas e padrões de jogo mais seguros. Estamos ansiosos para estabelecer conexões significativas e contribuir para o crescimento do setor na região.”

Os participantes interessados podem agendar reuniões com a equipe da TaDa Gaming pelo e-mail [email protected].