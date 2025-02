Bryam Jacquet, TaDa Gaming: “O novo marco regulatório moldará o futuro do setor de apostas no Brasil”

Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming analisa o impacto da regulamentação no iGaming brasileiro e destaca as novidades da TaDa Gaming para o SBC Summit Rio 2025.

Entrevista exlcusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming News, Bryam Jacquet, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming, compartilha sua visão sobre as novas regulamentações do iGaming no Brasil e as expectativas da empresa para o SBC Summit Rio 2025.



Qual será o principal tema de debate no SBC Summit Rio, na visão da TaDa Gaming?

Sem dúvida, as novas regulamentações e seu impacto no iGaming serão o foco central. Obter maior clareza sobre como o novo marco regulatório moldará o futuro do setor de apostas no Brasil e como ele influenciará as estruturas já existentes será de grande interesse para todos os envolvidos.

Esperamos participar dessas discussões e também compartilhar insights sobre produtos, opções de pagamento e a aplicação das novas tecnologias que impulsionam nossa indústria, contribuindo para uma compreensão valiosa do que esperar para o futuro.

Estamos ansiosos para receber clientes – atuais e novos – no Stand B590, onde demonstraremos nossa contribuição para o iGaming regulado no Brasil e o impacto positivo que isso pode ter no sucesso dos seus negócios.

A regulamentação das apostas online no Brasil mudou o cenário e gerou grandes expectativas. Quais são as primeiras impressões do mercado após a entrada em vigor da Lei 14.790?

Um otimismo cauteloso talvez seja a melhor definição. A exigência de licenciamento trouxe uma mudança no funcionamento das operações. Nossa estratégia sempre foi priorizar a parceria com operadores nacionais de cassinos bem estabelecidos, que já estavam preparados para um mercado regulado.

A GA, laboratório de testes reconhecido globalmente pela certificação ISO/IEC 17025, órgão de inspeção ISO/IEC 17020 e certificação ISO/IEC 17065, certificou todos os nossos jogos para o mercado brasileiro, incluindo os sucessos Money Coming e Crazy 777, além das séries Fortune Gems e TriLuck™. Dessa forma, já estávamos totalmente preparados para operar desde 1º de janeiro de 2025, dentro de nossa abordagem de parceria estratégica.

Após um mês de regulamentação, o mercado está respondendo bem, e as regras têm sido, em geral, bem aceitas pela indústria. Estamos otimistas de que essa abordagem positiva continuará.

Qual produto a empresa está mais entusiasmada para apresentar?

Estamos extremamente animados com o nosso mais recente lançamento no gênero fishing-shooting, o Fortune Zombie. Os gráficos são espetaculares e proporcionam uma experiência envolvente, com multiplicadores substanciais e um jackpot que tornam o jogo ainda mais emocionante.

A TaDa Gaming consolidou sua reputação na Ásia como o provedor nº 1 de jogos fishing-shooting, e a recepção no Brasil tem sido extremamente positiva. Nossa Experience Zone, no stand B590, foi projetada para apresentar o gênero em profundidade aos operadores, destacando títulos como Ocean King Jackpot e Fortune Zombie, além de exibir a máquina de arcade original onde nossos jogos começaram.

Oferecer essa experiência de “aprender jogando” mostra o quão bem-sucedidos esses jogos são. Agora, com nossa ferramenta de gamificação GiftCode aplicada aos fishing-shooting games, o envolvimento e a retenção dos jogadores atingiram níveis impressionantes. Todos os visitantes do Stand B590 certamente terão uma experiência memorável.

Qual tem sido o feedback sobre as ferramentas de gamificação GiftCode e WIN CARD?

O feedback tem sido extremamente positivo. No Brasil, colaboramos com streamers e influenciadores líderes, e o lançamento do GiftCode teve uma taxa de adesão de 100%, resultando em:

✔ Aumento de 13,9% no número de novos jogadores cadastrados

✔ Aumento de 10% no engajamento dos jogadores

✔ Crescimento de 10% no volume de apostas

Em apenas seis meses, esses números triplicaram! Além disso, com nossos jogos fishing-shooting, agora oferecemos o GiftCode com munição grátis como recompensa, mantendo a taxa de adesão de 100%.

O WIN CARD também foi muito bem recebido por jogadores, streamers e operadores. Ele cria alto engajamento e retenção através de recompensas com tempo limitado, concedidas ao atingir determinados níveis. Trata-se de um recurso essencial dentro do nosso portfólio de gamificação.

Nossas ferramentas são integradas desde o início através de uma única API, garantindo máxima eficiência e facilidade de uso para nossos clientes. O feedback confirma que essa é uma funcionalidade extremamente bem recebida.

Quais são os principais objetivos da empresa para este ano?

O ano de 2024 foi marcado por um crescimento e desenvolvimento significativos, incluindo nossa entrada em novos mercados, obtenção de licenças globais e a abertura do nosso primeiro escritório na Europa.

Em 2025, nosso foco será consolidar nossa presença nesses mercados, expandir nosso portfólio de licenças e explorar novas oportunidades na África e nos EUA.

A distribuição dos nossos jogos fishing-shooting em diversas jurisdições reguladas será uma de nossas prioridades. Teremos novos lançamentos temáticos ao longo do ano, e um calendário completo de feiras – incluindo eventos no Rio de Janeiro, África, EUA e Europa – permitirá que apresentemos nossos sucessos ao lado do nosso portfólio diversificado e em constante crescimento.

Além disso, continuaremos investindo nos altos padrões de localização e personalização que impulsionam o engajamento e a retenção dos jogadores, bem como em novas oportunidades de parcerias.

Por fim, lançamos nosso primeiro site de torneios gratuitos – www.freeslotmatch.com – no Brasil e planejamos expandir esse conceito globalmente. O ano já começou movimentado, e temos muitas metas para alcançar!

Para mais informações, visite TaDa Gaming ou envie um e-mail para [email protected] para agendar uma reunião no SBC Rio, Stand B590.