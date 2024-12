TaDa Gaming apresenta jogos com temática festiva para dezembro

São seis jogos decorados com o tema natalino.

Comunicado de imprensa.- A premiada TaDa Gaming anuncia aos jogadores uma seleção cuidadosamente elaborada de surpresas neste mês de dezembro. Três slots de alto desempenho e três incríveis jogos de pesca e arcade ganharam um toque festivo para que os jogadores possam curtir seus lançamentos favoritos e sentir a magia da TaDa.

Os populares Fortune Gems e Fortune Gems 2 oferecem jogabilidade com Multiplicadores, Rodas da Sorte e até 10.000x em jogos com tema de Garuda, que encantaram jogadores de todo o mundo desde seu lançamento.

A doçura fica por conta de Sweet Land. Os jogadores irão descobrir sua paixão por Cluster Pays, Multiplicadores e até 30 Rodadas Grátis de Bônus enquanto donuts glacê giram pelos rolos.

Para quem prefere desafios, Boom Legend, Mega Fishing e Crazy Hunter entregam uma experiência imersiva com formas únicas de vencer. Enfrente o Polvo Flamejante e o Crocodilo Boss em Boom Legend; mergulhe no fundo do oceano e energize a jogabilidade com o poderoso Peixe-pescador, que pode revelar baús de tesouro em Mega Fishing, ou ganhe moedas de jackpot com a Crazy Hunter enquanto ela guia os jogadores para explodir cofres de dinheiro.

Independentemente do estilo escolhido, TaDa Gaming garante um feriado repleto de diversão neste dezembro.

Sean Liu, Chefe de Gestão de Produtos da TaDa Gaming, afirmou:“Quer você ame as festividades ou seja um pouco mais como o Scrooge, nossos slots e jogos de arcade temáticos de fim de ano certamente vão te colocar no clima para vencer.”

Disponíveis em mais de 20 idiomas e com mais de 100 opções de moedas, todos os seis lançamentos decorados para o Natal poderão ser jogados ao longo de dezembro e durante o Ano Novo.